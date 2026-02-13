Carnaval 2026: WS Elétrico atrai multidão na primeira noite da folia
Com a temática "Sexta-feira infinita", bloco desfilou pela Região da Savassi ao som de um repertório variado
Sextou em clima de carnaval em Belo Horizonte. Um dos maiores blocos da primeira noite de folia, o WS Elétrico, reuniu uma multidão no ponto de concentração, na Praça José Mendes Júnior, entre a Rua da Bahia e a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. De lá, os foliões seguiram pela Avenida Brasil em direção à Região da Savassi: o cortejo termina na Rua Bernardo Guimarães.
Em 2026, o bloco chega ao oitavo desfile em Belo Horizonte, com uma temática sugestiva: "Sexta-feira infinita". O repertório do WS Elétrico é marcado pela diversidade e inclui diferentes gêneros, como pop, axé, pagode, funk, rock, reggae e sertanejo.
O WS Elétrico foi criado por um grupo de amigos em 2014, durante um intercâmbio no exterior, com o objetivo de matar a saudade do Brasil. Inicialmente, havia poucos instrumentos: cavaquinho, saxofone, pandeiro e tantan. A estreia no carnaval de rua da capital mineira ocorreu em 2017, já na Praça da Liberdade.
Desde então, o grupo calcula já ter feito cerca de 300 apresentações, em mais de 25 cidades do Brasil e também em alguns países do exterior, como Hungria e Irlanda. Ainda segundo estimativas do WS Elétrico, em 2025, o cortejo durante o carnaval em Belo Horizonte atraiu um público de aproximadamente 80 mil pessoas.