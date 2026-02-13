Carnaval 2026: WS Elétrico atrai multidão na primeira noite da folia

Sextou em clima de carnaval em Belo Horizonte. Um dos maiores blocos da primeira noite de folia, o WS Elétrico, reuniu uma multidão no ponto de concentração, na Praça José Mendes Júnior, entre a Rua da Bahia e a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. De lá, os foliões seguiram pela Avenida Brasil em direção à Região da Savassi: o cortejo termina na Rua Bernardo Guimarães.



Em 2026, o bloco chega ao oitavo desfile em Belo Horizonte, com uma temática sugestiva: "Sexta-feira infinita". O repertório do WS Elétrico é marcado pela diversidade e inclui diferentes gêneros, como pop, axé, pagode, funk, rock, reggae e sertanejo.

Desfile atraiu multidão Marcos Vieira/EM/D.A.Press Foliões se divertiram ao som de um repertório elétrico Marcos Vieira/EM/D.A.Press Concentração tradicionalmente ocorre no entorno da Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press Tema do bloco em 2026 foi "Sexta-feira infinita" Marcos Vieira/EM/D.A.Press Desfile marcou primeira noite do carnaval em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O WS Elétrico foi criado por um grupo de amigos em 2014, durante um intercâmbio no exterior, com o objetivo de matar a saudade do Brasil. Inicialmente, havia poucos instrumentos: cavaquinho, saxofone, pandeiro e tantan. A estreia no carnaval de rua da capital mineira ocorreu em 2017, já na Praça da Liberdade.

Desde então, o grupo calcula já ter feito cerca de 300 apresentações, em mais de 25 cidades do Brasil e também em alguns países do exterior, como Hungria e Irlanda. Ainda segundo estimativas do WS Elétrico, em 2025, o cortejo durante o carnaval em Belo Horizonte atraiu um público de aproximadamente 80 mil pessoas.