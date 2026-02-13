Assine
overlay
Início Gerais
SEXTOU!

Carnaval 2026: WS Elétrico atrai multidão na primeira noite da folia

Com a temática "Sexta-feira infinita", bloco desfilou pela Região da Savassi ao som de um repertório variado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/02/2026 22:04 - atualizado em 13/02/2026 22:06

compartilhe

SIGA
x
Bloco WS Elétrico no Carnaval 2026, em Belo Horizonte
Bloco WS Elétrico no Carnaval 2026 em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Sextou em clima de carnaval em Belo Horizonte. Um dos maiores blocos da primeira noite de folia, o WS Elétrico, reuniu uma multidão no ponto de concentração, na Praça José Mendes Júnior, entre a Rua da Bahia e a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. De lá, os foliões seguiram pela Avenida Brasil em direção à Região da Savassi: o cortejo termina na Rua Bernardo Guimarães. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2026, o bloco chega ao oitavo desfile em Belo Horizonte, com uma temática sugestiva: "Sexta-feira infinita". O repertório do WS Elétrico é marcado pela diversidade e inclui diferentes gêneros, como pop, axé, pagode, funk, rock, reggae e sertanejo. 

Desfile atraiu multidão-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Desfile atraiu multidão Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Foliões se divertiram ao som de um repertório elétrico-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Foliões se divertiram ao som de um repertório elétrico Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Concentração tradicionalmente ocorre no entorno da Praça da Liberdade-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Concentração tradicionalmente ocorre no entorno da Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Tema do bloco em 2026 foi
Tema do bloco em 2026 foi "Sexta-feira infinita" Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Desfile marcou primeira noite do carnaval em BH-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Desfile marcou primeira noite do carnaval em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Leia Mais

O WS Elétrico foi criado por um grupo de amigos em 2014, durante um intercâmbio no exterior, com o objetivo de matar a saudade do Brasil. Inicialmente, havia poucos instrumentos: cavaquinho, saxofone, pandeiro e tantan. A estreia no carnaval de rua da capital mineira ocorreu em 2017, já na Praça da Liberdade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde então, o grupo calcula já ter feito cerca de 300 apresentações, em mais de 25 cidades do Brasil e também em alguns países do exterior, como Hungria e Irlanda. Ainda segundo estimativas do WS Elétrico, em 2025, o cortejo durante o carnaval em Belo Horizonte atraiu um público de aproximadamente 80 mil pessoas.

Tópicos relacionados:

brasil carnaval carnaval-2026 carnaval-de-rua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay