ALTAS TEMPERATURAS

Carnaval em BH será sem chuva? Confira a previsão do tempo

Segundo o Inmet, as precipitações de verão devem retornar na quarta-feira de cinzas, como uma despedida da folia

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/02/2026 16:18 - atualizado em 13/02/2026 16:23

Termômetros devem atingir a casa dos 30ºC nos dias de festa
Termômetros devem atingir a casa dos 30ºC nos dias de festa crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Após serem surpreendidos com pancadas de chuva nesta semana, os belo-horizontinos poderão cair na folia despreocupados. Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações neste sábado (14/2), neste domingo (15/2) e nesta segunda-feira (16/2). Na terça (17/2), há chance de pancadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera deve atuar em todo o estado de Minas Gerais. Isso significa que haverá uma formação menor de nuvens, diminuindo a possibilidade de chuva.

Na capital mineira, a meteorologista Anete Fernandes informou que a previsão é de predomínio de sol, sem possibilidade de chuva até segunda. 

Na terça, precipitações devem ocorrem de forma rápida e passageira, no período da tarde. Já na Quarta-feira de Cinzas, voltam as típicas pancadas de verão.

Em Minas, o cenário é semelhante, de acordo com o Inmet. Na segunda, além do Sul de Minas, há chance de chuva pontual nas regiões Oeste, Zona da Mata e Central. 

Veja como ficam os termômetros durante o carnaval

Sábado (14/2): 16ºC a 32ºC

Domingo (15/2): 17ºC a 32ºC

Segunda-feira (16/2): 17ºC a 32ºC

Terça-feira (17/2): 17ºC a 33ºC 

Quarta-feira (18/2): 18ºC a 30ºC

