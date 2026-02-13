Carnaval em BH será sem chuva? Confira a previsão do tempo
Segundo o Inmet, as precipitações de verão devem retornar na quarta-feira de cinzas, como uma despedida da folia
Após serem surpreendidos com pancadas de chuva nesta semana, os belo-horizontinos poderão cair na folia despreocupados. Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações neste sábado (14/2), neste domingo (15/2) e nesta segunda-feira (16/2). Na terça (17/2), há chance de pancadas isoladas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera deve atuar em todo o estado de Minas Gerais. Isso significa que haverá uma formação menor de nuvens, diminuindo a possibilidade de chuva.
Na capital mineira, a meteorologista Anete Fernandes informou que a previsão é de predomínio de sol, sem possibilidade de chuva até segunda.
Na terça, precipitações devem ocorrem de forma rápida e passageira, no período da tarde. Já na Quarta-feira de Cinzas, voltam as típicas pancadas de verão.
Em Minas, o cenário é semelhante, de acordo com o Inmet. Na segunda, além do Sul de Minas, há chance de chuva pontual nas regiões Oeste, Zona da Mata e Central.
Veja como ficam os termômetros durante o carnaval
Sábado (14/2): 16ºC a 32ºC
Domingo (15/2): 17ºC a 32ºC
Segunda-feira (16/2): 17ºC a 32ºC
Terça-feira (17/2): 17ºC a 33ºC
Quarta-feira (18/2): 18ºC a 30ºC