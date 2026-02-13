Carnaval em BH será sem chuva? Confira a previsão do tempo

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Após serem surpreendidos com pancadas de chuva nesta semana, os belo-horizontinos poderão cair na folia despreocupados. Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações neste sábado (14/2), neste domingo (15/2) e nesta segunda-feira (16/2). Na terça (17/2), há chance de pancadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera deve atuar em todo o estado de Minas Gerais. Isso significa que haverá uma formação menor de nuvens, diminuindo a possibilidade de chuva.

Na capital mineira, a meteorologista Anete Fernandes informou que a previsão é de predomínio de sol, sem possibilidade de chuva até segunda.

Na terça, precipitações devem ocorrem de forma rápida e passageira, no período da tarde. Já na Quarta-feira de Cinzas, voltam as típicas pancadas de verão.

Em Minas, o cenário é semelhante, de acordo com o Inmet. Na segunda, além do Sul de Minas, há chance de chuva pontual nas regiões Oeste, Zona da Mata e Central.

Veja como ficam os termômetros durante o carnaval

Sábado (14/2): 16ºC a 32ºC

Domingo (15/2): 17ºC a 32ºC

Segunda-feira (16/2): 17ºC a 32ºC

Terça-feira (17/2): 17ºC a 33ºC

Quarta-feira (18/2): 18ºC a 30ºC