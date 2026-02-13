Assine
ABASTECIMENTO

Bairros de BH podem ficar sem água até o sábado de carnaval; veja lista

Segundo a Copasa, a interrupção acontecerá por causa de uma manutenção emergencial; confira a lista dos bairros afetados

Repórter
13/02/2026 14:58 - atualizado em 13/02/2026 14:58

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o início da noite desta sexta-feira (13/02)
A previsão é que os serviços sejam concluídos até o início da noite desta sexta-feira (13/2) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que 17 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (13/2) e sábado de carnaval (14/2). Conforme a empresa, o motivo é uma manutenção emergencial. Veja a lista mais abaixo.

De acordo com a Copasa, os serviços devem ser concluídos na noite desta sexta. Já a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, até a madrugada de sábado.

"A companhia esclarece que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e orienta a população a manter o uso consciente e racional da água durante o período de instabilidade", comunicou também a empresa.

Veja os bairros afetados

  • Barro Preto
  • Barroca
  • Boa Viagem
  • Carmo
  • Centro
  • Cidade Jardim
  • Funcionários
  • Gutierrez
  • Lourdes
  • Luxemburgo
  • Prado
  • Santa Efigênia
  • Santo Agostinho
  • Santo Antônio
  • São Lucas
  • São Pedro
  • Savassi

