Bairros de BH podem ficar sem água até o sábado de carnaval; veja lista

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que 17 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (13/2) e sábado de carnaval (14/2). Conforme a empresa, o motivo é uma manutenção emergencial. Veja a lista mais abaixo.

De acordo com a Copasa, os serviços devem ser concluídos na noite desta sexta. Já a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, até a madrugada de sábado.

"A companhia esclarece que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e orienta a população a manter o uso consciente e racional da água durante o período de instabilidade", comunicou também a empresa.

Veja os bairros afetados