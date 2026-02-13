Bairros de BH podem ficar sem água até o sábado de carnaval; veja lista
Segundo a Copasa, a interrupção acontecerá por causa de uma manutenção emergencial; confira a lista dos bairros afetados
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que 17 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (13/2) e sábado de carnaval (14/2). Conforme a empresa, o motivo é uma manutenção emergencial. Veja a lista mais abaixo.
De acordo com a Copasa, os serviços devem ser concluídos na noite desta sexta. Já a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, até a madrugada de sábado.
"A companhia esclarece que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e orienta a população a manter o uso consciente e racional da água durante o período de instabilidade", comunicou também a empresa.
Veja os bairros afetados
- Barro Preto
- Barroca
- Boa Viagem
- Carmo
- Centro
- Cidade Jardim
- Funcionários
- Gutierrez
- Lourdes
- Luxemburgo
- Prado
- Santa Efigênia
- Santo Agostinho
- Santo Antônio
- São Lucas
- São Pedro
- Savassi