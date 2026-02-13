Trânsito lento no entorno da rodoviária marca sexta de pré-carnaval em BH

Quem precisa circular pelas principais vias da Região Central de Belo Horizonte (MG), nesta sexta-feira (13/2) enfrenta congestionamentos, retenções e precisa ter muita paciência. Desde o início da manhã, o acesso ao Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro registra tráfego carregado, com reflexos no Complexo da Lagoinha e em corredores importantes da cidade.

Por volta das 8h, o trânsito já era lento no Complexo da Lagoinha, no sentido Centro, com impacto direto nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Também há lentidão na Avenida Amazonas, no sentido Praça Raul Soares, especialmente entre a Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia.

Motoristas relataram trânsito “muito agarrado” no viaduto da Lagoinha e pontos de “tudo parado” na Avenida do Contorno, principalmente nos acessos à rodoviária, tanto na chegada quanto na saída de ônibus. Passageiros do Move também enfrentaram dificuldades e disseram ter ficado parados sobre o viaduto por cerca de 30 minutos, em meio ao congestionamento.

O aumento no fluxo é impulsionado pela expectativa de grande público no pré-carnaval. A Prefeitura de Belo Horizonte projeta receber cerca de seis milhões de foliões ao longo do período. No transporte rodoviário, a movimentação também é expressiva: levantamento da "Buser" aponta mais de 56 mil passageiros entrando e saindo da capital durante o carnaval. Já a "ClickBus" registra crescimento de 38% nas buscas por passagens com destino a Belo Horizonte em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no fim da tarde, o trânsito deve ficar ainda mais complicado com o início dos desfiles de blocos. Agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão acompanhar os cortejos e realizar uma série de intervenções nas vias próximas, especialmente nas regiões da Savassi, Floresta, Centro, Barro Preto, Lourdes, Serra e no entorno do Mineirão.

Na madrugada de sábado (14/2), o destaque é o bloco "Então, Brilha!", com concentração a partir das 4h e trajeto pelas avenidas do Contorno e dos Andradas, em direção à Praça da Estação. Para viabilizar a operação, haverá interdições na região da Lagoinha, da rodoviária e da Avenida Oiapoque.

Principais pontos com alterações no trânsito: