PRÉ CARNAVAL

Trânsito lento no entorno da rodoviária marca sexta de pré-carnaval em BH

Movimento intenso no entorno da rodoviária provoca lentidão em vias no o Complexo da Lagoinha e na Avenida do Contorno

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
13/02/2026 10:01

O aumento no fluxo é impulsionado pela expectativa de grande público no pré-Carnaval
O aumento no fluxo é impulsionado pela expectativa de grande público no pré-Carnaval crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Quem precisa circular pelas principais vias da Região Central de Belo Horizonte (MG), nesta sexta-feira (13/2) enfrenta congestionamentos, retenções e precisa ter muita paciência. Desde o início da manhã, o acesso ao Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro registra tráfego carregado, com reflexos no Complexo da Lagoinha e em corredores importantes da cidade.

Por volta das 8h, o trânsito já era lento no Complexo da Lagoinha, no sentido Centro, com impacto direto nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Também há lentidão na Avenida Amazonas, no sentido Praça Raul Soares, especialmente entre a Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia.

Motoristas relataram trânsito “muito agarrado” no viaduto da Lagoinha e pontos de “tudo parado” na Avenida do Contorno, principalmente nos acessos à rodoviária, tanto na chegada quanto na saída de ônibus. Passageiros do Move também enfrentaram dificuldades e disseram ter ficado parados sobre o viaduto por cerca de 30 minutos, em meio ao congestionamento.

O aumento no fluxo é impulsionado pela expectativa de grande público no pré-carnaval. A Prefeitura de Belo Horizonte projeta receber cerca de seis milhões de foliões ao longo do período. No transporte rodoviário, a movimentação também é expressiva: levantamento da "Buser" aponta mais de 56 mil passageiros entrando e saindo da capital durante o carnaval. Já a "ClickBus" registra crescimento de 38% nas buscas por passagens com destino a Belo Horizonte em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no fim da tarde, o trânsito deve ficar ainda mais complicado com o início dos desfiles de blocos. Agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão acompanhar os cortejos e realizar uma série de intervenções nas vias próximas, especialmente nas regiões da Savassi, Floresta, Centro, Barro Preto, Lourdes, Serra e no entorno do Mineirão.

Na madrugada de sábado (14/2), o destaque é o bloco "Então, Brilha!", com concentração a partir das 4h e trajeto pelas avenidas do Contorno e dos Andradas, em direção à Praça da Estação. Para viabilizar a operação, haverá interdições na região da Lagoinha, da rodoviária e da Avenida Oiapoque.

Principais pontos com alterações no trânsito:

  • Acessos ao Viaduto Leste (Complexo da Lagoinha)
    Fechamento na saída do Túnel da Lagoinha, pela Avenida Cristiano Machado, e também nos acessos pelas avenidas Avenida Antônio Carlos e Avenida Nossa Senhora de Fátima.

  • Ligação Antônio Carlos / Oiapoque
    Interdição do acesso da Avenida Antônio Carlos ao Viaduto Nansen Araújo, na Avenida Oiapoque.

  • Avenida do Contorno (trechos interditados)

    • Entre a Rua Tupinambás e a Rua Paulo de Frontin, no sentido Rodoviária/Área Hospitalar;

    • Entre a Rua dos Carijós e o Viaduto da Floresta, no sentido Área Hospitalar/Rodoviária.

  • Vias que cruzam a Avenida do Contorno (bloqueadas)

    • Rua 21 de Abril

    • Rua Curitiba

    • Rua São Paulo

    • Rua Rio de Janeiro

    • Rua Espírito Santo

    • Rua da Bahia

  • Área Central

  • A partir das 10h, outras vias da região central passam a ser interditadas de forma progressiva ao longo do dia.

