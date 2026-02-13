Viagem de carnaval? Antes, escute o grito de alerta que vem das estradas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran



As vítimas da violência no trânsito nas principais estradas que cortam Minas Gerais se multiplicaram no carnaval de 2025 no comparativo com os recessos desde 2022 – ano em que a frequência aos circuitos turísticos aumentou com o relaxamento das medidas sanitárias adotadas na pandemia do novo coronavírus. É o que mostra levantamento do Estado de Minas com base em dados de ocorrências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante esse período e considerando as rodovias BR-040, BR-381 e BR-262.



Levantamento feito pela equipe de reportagem (confira o mapeamento e as estatísticas) com as condições das vias e os principais perigos em um raio de 100 quilômetros a partir de Belo Horizonte pode ajudar no planejamento de viagem e minimizar riscos para quem vai passar o recesso no interior ou no litoral.

No carnaval do ano passado, o total de mortes em desastres nas rodovias mapeadas saltou da média de 6, observada de 2022 a 2024 para 14, um aumento de 133%. O quantitativo de feridos também preocupa, tendo subido ano a ano, passando de uma média de 123 desde 2022 para um total de 138 (alta de 10,4%) em 2025.



O perfil de risco

na BR-040

Na BR-040, uma das mais movimentadas do estado, cortando Minas na ligação de Brasília com o Rio de Janeiro, o perigo se divide entre a infraestrutura e o comportamento dos motoristas. No sentido Rio, considerando os 100 primeiros quilômetros de BH a Conselheiro Lafaiete, a rodovia carece de áreas de escape e acostamentos, o que, somado ao relevo montanhoso e ao tráfego de mineração, costuma punir severamente falhas mecânicas e imprudência.



Falhas na manutenção básica, especialmente na conservação de pneus, se destacaram como causa de sinistros em Nova Lima, na Grande BH, onde o período dos últimos carnavais registrou 12 ocorrências e 16 feridos. A região tem relevo montanhoso e tráfego intenso de caminhões de mineração, com registros relevantes de acidentes causados por desgaste de pneus, sobretudo em veículos de transporte que tombaram.



No raio de 100 quilômetros avaliado, o lugar mais mortal foi Congonhas, na Região Central de Minas, com 8 sinistros, 4 mortes e 12 feridos nos últimos carnavais.



Todos os acidentes registrados ocorreram em pista simples. A ingestão de álcool foi responsável por 3 dos 4 óbitos, sendo que em um dos sinistros, às 4h, o motorista perdeu o controle em curva, resultando em 2 mortes imediatas, possivelmente por ter a percepção e o reflexo reduzidos pelo álcool.



Outro efeito que pode ser comum e demanda planejamento e responsabilidade é o desgaste que leva ao sono e a apagões, sobretudo para quem enfrentará trechos mais longos na noite e madrugada.

Em um dos acidentes no trecho, o motorista dormiu e o carro desgovernado atingiu outros, envolvendo sete pessoas, resultando em 1 morto e 6 feridos. Em trechos de pistas simples, o adormecimento pode levar à invasão da contramão ou a saídas de pista.



Pedestres e

engavetamentos

Na mesma BR-040, mas partindo de BH no sentido Brasília, a pista no trecho de 100 quilômetros até Paraopeba é mais bem estruturada (duplicada e com canteiro), mas o perigo migra para as colisões traseiras e atropelamentos em áreas urbanas densas como as de Contagem e Ribeirão das Neves. Esse segmento da 040 costuma registrar grandes engavetamentos por falta de distância de segurança no fluxo "arranca e para", que caracteriza as áreas de maior movimento.



Em Contagem, ainda na Grande BH, foram registrados 12 sinistros e 17 feridos nos carnavais desde 2022. Os dados revelam um padrão de conflitos de fluxo urbano intenso, em que a pista duplicada e reta, embora pareça segura, é palco para erros de atenção e vulnerabilidade de pedestres.



Registros de reação tardia ou ineficiente dos condutores diante de imprevistos aparecem em metade dos casos, quase sempre resultando em colisões traseiras. Pedestre cruzando a estrada fora de áreas regulares de travessia ou entrando repentinamente na pista, no escuro, criam um cenário em que o motorista só percebe o obstáculo tarde demais.



Nesse segmento, um atropelamento noturno no período avaliado resultou em 3 feridos e envolveu 2 veículos, indicando que o pedestre causou um efeito dominó de frenagem ou colisão secundária.



Neves: perigo

na travessia

O trecho mais crítico na via em sentido Paraopeba fica em Ribeirão das Neves, também na Grande BH, com 15 sinistros, 1 morte e 14 feridos. Um cenário de conflito agudo entre o tráfego de passagem e o trânsito urbano, com destaque para a vulnerabilidade de motociclistas. O único óbito no período avaliado ocorreu às 14h, por tráfego de motocicleta entre as faixas.



Falhas como não manter distância adequada do veículo da frente e falta de reação do condutor causaram o evento mais impressionante da lista: um engavetamento com sete veículos e 22 pessoas envolvidas.

Acidentes assim costumam ocorrer em horários de pico, nos quais a via opera em sua capacidade máxima. Trechos de reta induzem a velocidades em que o tempo de reação é insuficiente diante de uma parada repentina.



Um total de 40% dos sinistros analisados no período carnavalesco foram colisões traseiras ou engavetamentos, indicando que a principal deficiência em Ribeirão das Neves é a não manutenção de espaço seguro entre veículos.

cuidado NA PASSARELA DO TRÂNSITO

Procedimentos e recomendações de segurança da Confederação Nacional do Transporte (CNT)

Antes de viajar

l Faça manutenção preventiva

l Verifique a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

l Planeje a viagem com antecedência, priorizando rotas com boas condições de pavimento, sinalização e geometria

l Verifique a calibragem dos pneus e o estado de conservação (sulcos da banda de rodagem)

l Cheque os níveis de óleo lubrificante e da água do radiador

l Teste o funcionamento de faróis, luzes de freio, setas e limpadores de para-brisa

l Confirme a presença e o estado de triângulo de sinalização, chave de roda, macaco mecânico e pneu estepe

l Verifique se os terminais da bateria estão limpos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a viagem

l Não use celular e fones de ouvido enquanto dirige

l Evite fumar ou se alimentar ao volante

l Aumente a atenção em áreas urbanas, reduzindo a velocidade em zonas residenciais e escolares para proteger pedestres e ciclistas

l Faça ultrapassagens apenas com total segurança e pela esquerda

l Nunca use o acostamento para trafegar ou ultrapassar

l Sob chuva ou neblina, reduza imediatamente a velocidade

l Mantenha os faróis baixos acesos para ver e ser visto

l Aumente a distância de segurança em relação ao veículo da frente

l Respeite os limites da jornada de direção e faça pausas regulares

l Se sentir sonolência, pare em local seguro

l Em caso de pane mecânica, acione o pisca-alerta imediatamente, pare o veículo em segurança e posicione o triângulo a uma distância mínima de 30 metros