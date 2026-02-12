Assine
CARNAVAL

Carnaval de BH: turistas são recebidos na rodoviária com exibição de dança

Ação está sendo promovida pelo governo de Minas e busca ambientar os foliões ao clima de carnaval

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
12/02/2026 19:02 - atualizado em 12/02/2026 19:03

Na manhã desta quinta-feira foi feita uma apresentação da Cia. de Dança do Palácio das Artes
Na manhã desta quinta-feira foi feita uma apresentação da Cia. de Dança do Palácio das Artes crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Os turistas que desembarcaram na rodoviária de BH nesta quinta-feira (12/2) são recebidos com a performance “Delírio carnavalesco”, da Cia. de Dança do Palácio das Artes. O Carnaval da Liberdade 2026 é uma campanha da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e conta com patrocínio da Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.  

Ao som de samba, o grupo fez uma apresentação caracterizada com adereços carnavalescos: máscaras, penas, chapéus e roupas coloridas.

Essa ação da Secult-MG tem a intenção de acolher e ambientar os turistas ao clima de carnaval. Entre os dias 12 e 14/2, o governo de Minas promove atividades como essa no Aeroporto Internacional e na Rodoviária de Belo Horizonte. 

 

Serão feitas apresentações de DJs, cortejos carnavalescos e intervenções artísticas inspiradas no conceito “É só entrar. A rua é nossa”. De acordo com a pasta, a iniciativa busca reforçar a hospitalidade mineira e integrar os foliões ao clima de festa.   

Outra ação foi feita às 18h no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pelo Bloco do Queixinho.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

