Bloco da Limpeza homenageia gari Laudemir, morto no ano passado

Na tarde desta quinta-feira (12/2), trabalhadores de limpeza urbana se reuniram na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, para celebrar o carnaval e homenagear Laudemir de Souza, gari morto em 2025. Renê da Silva Nogueira, acusado do assassinato, está detido no Presídio de Caeté, na Grande BH.

O cortejo do Bloco da Limpeza reuniu os trabalhadores da limpeza urbana com marchinhas de carnaval e gritos por justiça pela morte do companheiro de profissão.

Foram distribuídas asas de anjo aos coletores de resíduos. Além disso, um boneco, com pouco mais de 2 metros de altura, também com asas de anjo, homenageou Laudemir.

No Bloco da Limpeza, imperou o clima de alegria, celebração e esperança, principalmente para que a classe seja reconhecida e respeitada nas ruas da capital mineira.

Relembre o crime



O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi morto com um tiro no abdômen no momento em que realizava a coleta de lixo no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de BH, em 11 de agosto do ano passado. O tiro teria sido disparado por Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, com a arma da esposa dele, a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Ana Paula Lamego Balbino.

No dia do homicídio, Renê teria se irritado com o caminhão de lixo que transitava à sua frente e, de acordo com a investigação da PCMG, chegou a ameaçar a motorista do veículo de coleta, Eledias Aparecida Rodrigues. Após o tiro que matou Laudemir ter sido disparado, Renê seguiu normalmente a rotina: foi para o trabalho, para casa e, em seguida, para a academia, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Renê se tornou réu em 15 de setembro, quando a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e responde por quatro crimes – ameaça, porte ilegal de arma de fogo, fraude processual e homicídio qualificado. Já Ana Paula Lamego Balbino foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, por ter cedido a arma ao marido, e por prevaricação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como aconteceu?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11/8/2025.

Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, a PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, em 13 de agosto de 2025, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

Renê está preso no Presídio de Caeté, na Grande BH. (Com informações de Clara Mariz)

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro