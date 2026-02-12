Moradores de Juatuba organizam manifestação contra assassinato de jovem

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um protesto para exigir justiça por Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, está sendo organizado por moradores de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A jovem teve o corpo encontrado nessa terça-feira (10/2), após desaparecer no dia anterior, com sinais de violência sexual e indícios de que ela foi morta por estrangulamento com o cabo de um notebook que estava com ela. O principal suspeito é Ítalo Jefferson, de 43 anos, preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na tarde desta quinta (12/2).

A convocação está prevista para este sábado (14/2), às 10h, na Praça dos Três Poderes, no Centro de Juatuba. O protesto foi nomeado pelos organizadores da "Manifestação pelas vidas das mulheres", que também tem o intuito de lutar por direitos, segurança e respeito.

O grupo do protesto conta com mais de 300 participantes nas redes sociais. Dentre as instruções para o ato, os moradores recomendam ir de camisa branca ou com a camisa feita para a manifestação, levar flores e cartazes. Além disso, durante o ato, haverá um ponto de oração pela vítima e pela família dela.

O caso

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada. Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas, na Região Central do estado, e ia a Juatuba trabalhar.

Conforme a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito, identificado como Ítalo Jefferson.

À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda-feira, sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue. A família entregou para a polícia o short que o homem usava e estava com manchas de sangue. A peça vai passar por perícia.

Para os parentes, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher, os dois teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria ao Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele teria ligado para os parentes. Na ligação, teria assumido a autoria do crime. Em seguida, segundo a PMMG, desligou e não atendeu mais o telefone.

Prisão

Em nota, a Polícia Militar informou, na tarde desta quinta, que "foi preso, no município de Carmo do Cajuru, o autor do crime de estupro seguido de homicídio, ocorrido na região". A cidade fica no Centro-Oeste de Minas, a cerca de 66 km do local do crime.

Conforme repassado à imprensa, o suspeito foi localizado em um vagão de um trem. Ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foram encontradas uma sacola com peças de roupa e uma faca. A polícia ainda mencionou que o autor não negou o crime ou se mostrou arrependido.

A corporação destacou ainda que o suspeito tem passagens por estupro, dois roubos e tráfico. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que Ítalo Jefferson possui registro de três passagens pelo sistema prisional mineiro entre 13 de março de 2003 e 20 de dezembro de 2025, quando recebeu alvará de soltura concedido pela Justiça. "Não há registro de nova admissão, até o momento", disse em nota.

Protesto é organizado por moradores Reprodução/Redes Sociais

Já a Polícia Civil (PCMG) comunicou que Ítalo foi localizado enquanto se deslocava na linha férrea em Carmo do Cajuru e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Divinópolis, onde será formalizado o cumprimento da ordem judicial.

Assédio

O suspeito é conhecido em Juatuba por assediar mulheres. É o que apontou Rolim Lopes, morador de Juatuba há 39 anos. Ele contou ao EM que mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência. Segundo ele, Vanessa precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia.

O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. A vegetação foi cortada de terça-feira para quarta (11/2).

Condenações anteriores

O homem suspeito de estuprar e matar a jovem possui três condenações por estupro, conforme informado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com registros judiciais, os crimes ocorreram em 2 de outubro de 2002, 6 de dezembro de 2004 e 1º de agosto de 2008.

O TJMG expediu mandado de prisão contra Ítalo, que cumpria pena em regime fechado na Comarca de Patrocínio por delitos como tráfico, furto, roubo e estupro.

De acordo com a Comarca de Juatuba, em setembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) desclassificou o crime de tráfico por uso de drogas, extinguindo a pena de oito anos anteriormente aplicada. Três meses depois, o Juízo da Comarca de Patrocínio recalculou a pena e o transferiu para o regime semiaberto domiciliar.

Em janeiro, o processo foi encaminhado à Comarca de Juatuba, após o sentenciado indicar endereço na cidade. Menos de dois meses depois de deixar a prisão, ele é suspeito de estuprar e matar Vanessa. Por isso, o juízo determinou a regressão cautelar para o regime fechado e a expedição do mandado de prisão. As penas atribuídas a Ítalo Jefferson somam 38 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, dos quais 23 anos, 11 meses e 19 dias já foram cumpridos.

(Com informações de Wellington Barbosa, Laura Scardua e Mariana Costa)