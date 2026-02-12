Preso o homem que matou jovem vista pela última vez no Sine de Juatuba

Um homem de 43 anos, suspeito de matar Vanessa Lara de Oliveira, de 23, foi preso na tarde desta quinta-feira (12/2). O corpo da jovem foi encontrado na tarde de terça-feira (10/2).

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2), quando foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, na Região metropolitana de Belo Horizonte, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada.

Em nota, a corporação informou: "Foi preso, no município de Carmo do Cajuru, o autor do crime de estupro seguido de homicídio, ocorrido na região". A cidade fica na Região Centro-Oeste de Minas, a cerca de 66Km do local do crime.

A PMMG confirmou que o suspeito tem passagens por estupro, dois roubos e tráfico. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o homem possui registro de três passagens pelo sistema prisional mineiro entre 13 de março de 2003 e 20 de dezembro de 2025, quando recebeu alvará de soltura concedido pela Justiça. "Não há registro de nova admissão, até o momento", disse em nota.

Suspeito

A corporação informou que estava na casa de familiares do homem, na terça-feira (10/2), quando ele ligou e confessou a autoria do crime. Na mesma ligação, o suspeito disse que estaria no Centro de Belo Horizonte, para onde teria fugido, conforme registro policial.

Em seguida, segundo a PMMG, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda-feira (9/2), que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia.

De acordo com a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito. À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda-feira (9/2), sujo de barro e sangue .

À família, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro da capital, onde moraria na rua.