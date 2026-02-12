Assine
PRISÃO

Preso o homem que matou jovem vista pela última vez no Sine de Juatuba

Informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (12/2) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)

Repórter
12/02/2026 14:40 - atualizado em 12/02/2026 15:09

Ítalo Jefferson, de 43 anos, é o principal suspeito pela morte da estudante de psicologia Vanessa Lara em Juatuba (MG)
Suspeito foi preso em Carmo do Cajuru, Centro Oeste crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 43 anos, suspeito de matar Vanessa Lara de Oliveira, de 23, foi preso na tarde desta quinta-feira (12/2). O corpo da jovem foi encontrado na tarde de terça-feira (10/2).

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2), quando foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, na Região metropolitana de Belo Horizonte, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada.

Em nota, a corporação informou: "Foi preso, no município de Carmo do Cajuru, o autor do crime de estupro seguido de homicídio, ocorrido na região". A cidade fica na Região Centro-Oeste de Minas, a cerca de 66Km do local do crime.

A PMMG confirmou que o suspeito tem passagens por estupro, dois roubos e tráfico. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o homem possui registro de três passagens pelo sistema prisional mineiro entre 13 de março de 2003 e 20 de dezembro de 2025, quando recebeu alvará de soltura concedido pela Justiça. "Não há registro de nova admissão, até o  momento", disse em nota.

Suspeito

A corporação informou que estava na casa de familiares do homem, na terça-feira (10/2), quando ele ligou e confessou a autoria do crime. Na mesma ligação, o suspeito disse que estaria no Centro de Belo Horizonte, para onde teria fugido, conforme registro policial.

Em seguida, segundo a PMMG, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda-feira (9/2), que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia. 

De acordo com a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito. À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda-feira (9/2), sujo de barro e sangue .

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À família, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro da capital, onde moraria na rua.

