‘Suspeito de matar jovem é conhecido por assédios’, diz morador de Juatuba

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O homem de 43 anos suspeito de matar a jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23, é conhecido em Juatuba por assediar mulheres, conforme conta Rolim Lopes, que mora em Juatuba há 39 anos. A informação foi repassada ao Estado de Minas nesta quarta-feira (11/2). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) confirmou que o suspeito tem passagem por estupro, dois roubos e tráfico. A corporação não informou a identidade do homem, que segue sendo procurado.

Rolim Lopes mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência nessa terça-feira (10/2). À reportagem, ele contou que a jovem precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia. Vanessa morava em Pará de Minas, na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.





O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. Rolim afirma que o corpo da jovem só teria sido encontrado no dia seguinte ao desaparecimento dela, na segunda-feira (9/2), por causa da vegetação alta. Segundo ele, o mato foi cortado dessa terça-feira para esta quarta (11/2).

De acordo com a PMMG, havia sinais de violência sexual no corpo da jovem e há indícios de que ela foi morta por estrangulamento com o cabo de um notebook que estava com ela. A polícia encontrou a calça jeans de Vanessa suja de barro e jogada no mato. Os pertences pessoais dela, como o notebook e o celular, também foram encontrados no local.

Suspeito

O homem de 43 anos é suspeito de cometer o crime, segundo a PMMG. A corporação informou que estava na casa de familiares do homem, nessa terça-feira (10/2), quando ele ligou e confessou a autoria do crime. Na mesma ligação, o suspeito disse que estaria no Centro de Belo Horizonte, para onde teria fugido, conforme registro policial.

Conforme a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito. À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda-feira (9/2), sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue.

À família, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele teria ligado para os parentes. Na ligação, o suspeito teria assumido a autoria do crime. Em seguida, segundo a PMMG, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda-feira, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia. O suspeito ainda não foi localizado e segue sendo procurado pela PMMG.

Corpo encontrado

O corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/2). Ela estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada.

Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia.