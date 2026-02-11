Irmão denuncia omissão de populares na morte de jovem em Juatuba

O irmão de Vanessa Lara, de 23 anos, Matheus, divulgou em redes sociais imagens de câmeras de segurança que, segundo ele, indicariam omissão de populares no crime ocorrido na tarde de terça-feira (10/2), em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A jovem foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada da cidade. O velório de Vanessa é nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas, na região Central do estado.

Na gravação é possível ver dois homens que passam no local e ficam olhando para trás, suspeitando de algo. Um deles chega até fazer o sinal da cruz. Entretanto, ambos continuam a caminhada.

Na segunda-feira (9/2), a família procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para registrar o desaparecimento. A vítima morava em Pará de Minas e havia ido ao Sine de Juatuba em busca de emprego. O corpo foi localizado com o auxílio de um drone.

Segundo a PM, a mãe da jovem relatou que a filha esteve no Sine por volta do meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo e, depois disso, não retornou para casa.

As informações foram confirmadas por imagens de câmeras de segurança do local, que registraram a presença de Vanessa por volta das 14h de segunda-feira. Ela estava com o cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.