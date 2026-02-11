Jovem encontrada morta em Juatuba será velada nesta quarta

O velório da estudante de psicologia Vanessa Lara, de 23 anos, será realizado nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas (MG), na região Central do estado. Logo depois, o corpo será levado para sepultamento no distrito de Antunes, em Igaratinga (MG), Região Centro-Oeste.A jovem foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (10/2).

Um dia antes, na segunda-feira (9/2), a família procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para registrar o desaparecimento. Vanessa morava em Pará de Minas e havia ido até Juatuba para procurar emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Segundo a PM, a mãe da jovem informou que a filha esteve no local por volta do meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo e, depois disso, não voltou para casa.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença de Vanessa no Sine por volta das 14h. No momento, ela usava o cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.

O corpo foi localizado com o auxílio de um drone. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.