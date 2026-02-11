Assine
overlay
Início Gerais
DDESPEDIDA

Jovem encontrada morta em Juatuba será velada nesta quarta

Vanessa Lara, de 23 anos, foi achada com sinais de violência em pista de caminhada

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
FS
Fernanda Santiago*
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
11/02/2026 06:47 - atualizado em 11/02/2026 07:04

compartilhe

SIGA
x
O corpo foi localizado com o auxílio de um drone. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte
O corpo foi localizado com o auxílio de um drone. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte crédito: Redes Sociais/Reprodução

O velório da estudante de psicologia Vanessa Lara, de 23 anos, será realizado nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas (MG), na região Central do estado. Logo depois, o corpo será levado para sepultamento no distrito de Antunes, em Igaratinga (MG), Região Centro-Oeste.A jovem foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (10/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um dia antes, na segunda-feira (9/2), a família procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para registrar o desaparecimento. Vanessa morava em Pará de Minas e havia ido até Juatuba para procurar emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Leia Mais

Segundo a PM, a mãe da jovem informou que a filha esteve no local por volta do meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo e, depois disso, não voltou para casa.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença de Vanessa no Sine por volta das 14h. No momento, ela usava o cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi localizado com o auxílio de um drone. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

Tópicos relacionados:

despedida estupro juatuba pm velorio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay