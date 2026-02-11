Grande BH: vídeo mostra jovem pouco antes de ser achada morta

Um vídeo de uma câmera de circuito interno de TV mostra os últimos momentos de Vanessa Lara, que foi achada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada de Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (10/2).

Ontem (9/2), a família procurou a Polícia Militar para informar o desaparecimento. A vítima é de Pará de Minas (MG), na Região Central do estado, e foi encontrada morta depois de sair do Sine. O corpo foi localizado com a ajuda de um drone.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe de Vanessa compareceu à delegacia alegando que a filha esteve no Sine de Juatuba por volta de meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo. Depois disso, a jovem não voltou para casa.

As informações são confirmadas pela câmera de segurança do local, que registrou a presença da jovem por volta das 14h dessa segunda-feira. No momento, ela usava o cabelo solto e vestia camisa branca e calça jeans azul.