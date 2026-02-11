Mulher diz que suspeito de matar jovem em Juatuba já tentou violentá-la

Uma mulher afirmou, por meio das redes sociais, que o suspeito de matar a estudante de psicologia Vanessa Lara, de 23 anos, já teria tentado violentá-la anteriormente em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em publicação, Isabela Martins relatou, emocionada, que sofreu uma tentativa de estupro próximo a uma academia, há um ano e meio. “O que dói no coração de alguém que tentou ser violentada é ver a pessoa que tentou te machucar solta. Hoje uma menina em Juatuba faleceu nas mãos de uma mesma pessoa que tentou me violentar. Na mão de um homem que deveria estar preso”, disse.

Vanessa Lara foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada da cidade na tarde de terça-feira (10/2). O caso é investigado pelas autoridades, que apuram a autoria e a motivação do crime.

O velório de Vanessa ocorre nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas, na região Central do estado. O sepultamento está previsto para o distrito de Antunes, em Igaratinga, no Centro-Oeste mineiro.

Segundo a PM, a mãe da jovem relatou que a filha esteve no Sine por volta do meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo e, depois disso, não retornou para casa.

As informações foram confirmadas por imagens de câmeras de segurança do local, que registraram a presença de Vanessa por volta das 14h de segunda-feira. No momento, ela estava com o cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.