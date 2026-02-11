Suspeito de matar jovem em Juatuba confessa crime, mas ainda não foi achado
Homem ligou para familiares e confessou a autoria do homicídio. A Polícia Militar estava na casa da família no momento e ouviu a ligação
Um homem de 43 anos é suspeito de matar a jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A corporação informou que estava na casa de familiares do homem, nessa terça-feira (10/2), quando ele ligou e confessou a autoria do crime. Na mesma ligação, o suspeito disse que estaria no Centro de Belo Horizonte, para onde teria fugido, conforme registro policial. Até o momento, o homem, cujo nome não foi informado pela PMMG, não foi localizado.
O corpo de Vanessa Lara foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/2), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PMMG, havia sinais de violência sexual e há indícios de que ela foi morta por estrangulamento com o cabo de um notebook que estava com ela. Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2).
Conforme a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito. À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda-feira (9/2), sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue.
À família, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele teria ligado para os parentes. Na ligação, ele teria assumido a autoria do crime. Em seguida, segundo a PMMG, ele desligou e não atendeu mais o telefone.
A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda-feira, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia. O suspeito ainda não foi localizado e segue sendo procurado pela PMMG.
Segundo a corporação, o homem já tem passagem policial por estupro, dois roubos e tráfico.
Corpo encontrado
O corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/2). Ela estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada.
Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas, na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.