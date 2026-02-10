Mulher acusa cantor da Grande BH de espancá-la: "Nunca aceitem um tapa"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 36 anos disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que foi espancada pelo cantor Leonardo Rodrigues Santos, de 39 anos, conhecido como Leo Bahia. O episódio de violência, que incluiu cárcere privado, ocorreu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A Polícia Militar foi acionada na madrugada de sábado (7/2). Fabrícia de Freitas Soares Madeira recebeu socos no rosto e teve dois dentes quebrados. Ela também ficou com hematomas pelo corpo em decorrência das agressões. O cantor ainda não havia sido localizado até a última atualização das autoridades. A Polícia Civil está apurando o caso.

Conforme registrado pela Polícia Militar, a mulher declarou que Leo Bahia ficou nervoso após ela arrebentar, sem querer, um cordão dele durante um passeio. A partir daí, ele passou a agredi-la e, depois, fugiu. Antes disso, ainda de acordo com o relato, o cantor a trancou dentro de um quarto da casa onde moravam.

"Eu fui brutalmente agredida pelo meu ex-companheiro, que muitos conhecem como o cantor Leo Bahia. Ele me agrediu covardemente por motivo fútil e quase me matou. Arrebentou minha boca. Nunca aceitem um tapa. Eu aceitei um primeiro tapa e não tenho vergonha de admitir, mas foi porque eu acreditei na mudança. O primeiro tapa que perdoei virou soco. Caso eu perdoe novamente, o que não vou fazer, vem a morte", declarou, acrescentando sobre o motivo de recorrer à rede social.

"Estou fazendo o vídeo porque sei que há outras mulheres que foram agredidas por ele. Um covarde desse não merece estar solto enquanto a mulher está sofrendo", completou.

A Polícia Civil fez o requerimento de medidas protetivas de urgência para a vítima. A investigação encontra-se em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Ribeirão das Neves a fim de localizar o suspeito, segundo nota da assessoria da instituição policial.

A reportagem tenta contato com o cantor Leo Bahia para um posicionamento. A publicação será atualizada caso ocorra alguma manifestação.