Professor posta homenagem a jovem morta em Juatuba: ‘presente em todos nós’

Ricardo Pimenta, professor do curso de Psicologia da Faculdade Católica de Pará de Minas (Fapam), prestou homenagem a Vanessa Lara de Oliveira na noite dessa terça-feira (10/02). “‘Presente, Professor!’ É assim que a sentiremos eternamente: Presente!”, escreveu fazendo referência ao momento da chamada nas aulas.

Vanessa era estudante do 7º período de psicologia e foi encontrada morta na tarde de ontem em uma pista de caminhada de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde trabalhava em uma empresa ligada ao Sistema Nacional de Emprego (Sine). O corpo tinha sinais de violência.

O psicólogo ainda afirmou que hoje a jovem é atemporal e pediu que os colegas docentes e os alunos permaneçam juntos neste momento de dor. “Descanse em paz, minha querida aluna: descanse eternamente das brutais violências do feminicídio”, declara na postagem nas redes sociais.

A Fapam também manifestou pesar e consternação pela morte da estudante, expressando solidariedade à família, amigos e colegas de Vanessa. “Compartilhamos do luto que os acomete e nos unimos no repúdio a qualquer forma de violência que tire vidas e sonhos”, diz a instituição. “Que a memória de Vanessa Lara inspire a todos na busca por um mundo mais justo e humano”, completa.

Além disso, a diretoria da faculdade suspendeu as atividades do curso de psicologia em respeito à memória da jovem por dois dias.

O velório será realizado nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas (MG), na região Central do estado. O sepultamento está previsto para o distrito de Antunes, em Igaratinga, no Centro-Oeste mineiro.