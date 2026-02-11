Faculdade lamenta morte de estudante encontrada morta em Juatuba

A Faculdade Católica de Pará de Minas (Fapam) lamentou, por meio de nota publicada nas redes sociais, a morte da estudante de psicologia Vanessa Lara, de 23 anos. A jovem foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (10/2).

O velório será realizado nesta quarta-feira (11/2), no Cemitério Parque da Serra, em Pará de Minas (MG), na região Central do estado. O sepultamento está previsto para o distrito de Antunes, em Igaratinga, no Centro-Oeste mineiro.

Um dia antes do encontro do corpo, na segunda-feira, a família procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para registrar o desaparecimento. Vanessa era de Pará de Minas e morava em Juatuba, onde trabalhava em uma empresa ligada ao Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Segundo a PM, a mãe da jovem informou que a filha esteve no local por volta do meio-dia e, depois disso, não voltou para casa.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença de Vanessa no Sine por volta de 14h. Ela usava cabelo preso e vestia camisa branca e calça jeans azul.

O corpo foi localizado com o auxílio de um drone. As circunstâncias da morte serão apuradas na investigação da Polícia Civil.

Nota da faculdade

A Faculdade Católica de Pará de Minas (Fapam) manifestou tristeza pela morte de Vanessa.

"Neste momento de dor, a Fapam expressa o seu mais profundo sentimento de solidariedade e apoio à família, amigos e colegas de Vanessa Lara. Compartilhamos do luto que os acomete e nos unimos no repúdio a qualquer forma de violência que tire vidas e sonhos.

A instituição reitera seu compromisso com a defesa da vida e da paz e se solidariza com a angústia de seus estudantes. Que a memória de Vanessa Lara inspire a todos na busca por um mundo mais justo e humano.

Que a família e os amigos encontrem forças e conforto neste momento tão difícil".