As ações do tráfico de drogas vêm preocupando as polícias Civil e Militar de Juatuba

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que assassinaram Wilson Carvalho de Faria, de 51 anos, na tarde de terça-feira (28/11), dentro de um carro, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo em que o corpo foi encontrado crivado de balas é do advogado da vítima, que estava sentado no banco de passageiros.

Segundo as primeiras investigações, Wilson estava brigando pela posse de um lote, no Bairro Braúnas, naquela cidade. Por causa dessa disputa ele passou a receber ameaças de traficantes, que se diziam donos do terreno e faziam uma obra no local.

A vítima contratou um advogado e procurou a Polícia Militar para relatar as ameaças. No posto da PM, Wilson pediu ajuda para entregar uma ordem judicial no terreno, que determinava a interrupção da obra imediatamente.

Houve um acordo para que uma viatura da PM acompanhasse os dois, mas o advogado e o cliente resolveram ir sem esperar pela Polícia Militar. Chegando ao local, o advogado desceu do carro e, enquanto entregava a notificação, ouviu os disparos. Wilson foi morto dentro do veículo, com vários tiros.

Com a vítima, os peritos encontraram um revólver calibre 38. A PM tem dados de suspeitos, que seguem foragidos.