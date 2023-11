Procurado pela justiça de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pela condenação de um homicídio, foi preso, no Bairro Industrial I, no Barreiro, região oeste de Belo Horizonte, Ricardo Martins de Siqueira, de 35 anos.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o homem, que foi localizado na Rua José Carlos Mata Machado, 460, na noite de quinta-feira (16/11) e levado para a Delegacia de Plantão do Barreiro.

O denunciante disse à polícia que temia retaliações por parte do homem, que fez ameaças a várias pessoas e, por isso, moradores da região estavam temerosos.

Ao prender Ricardo Siqueira, uma surpresa sobre a ficha criminal dele -condenado por três homicídios e é investigado por outros 27, todos no Vale do Rio Doce (MG).

Existe a suspeita de que Ricardo é ligado ao tráfico de drogas em Governador Valadares, causa da maioria dos crimes. Ele seria o executor no acerto de contas decidido por traficantes.

Ricardo será ouvido, em interrogatório, nesta sexta-feira, e depois encaminhado para o sistema penal. A transferência para Governador Valadares, ainda não foi definida.