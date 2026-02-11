‘Erro irreparável’, diz advogado de jovem apreendido por mortes em padaria

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

“O maior erro judiciário”. A afirmação é do advogado do adolescente, de 17 anos, apreendido e internado por suspeita de ser o autor dos disparos contra três mulheres, entre elas sua ex-namorada, em uma padaria no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 4 de fevereiro. A família do adolescente afirma que ele não estava no estabelecimento no horário do crime. Nessa terça-feira (10/2), um homem, de 30 anos, confessou ser o responsável pelo triplo homicídio.

O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (4/2). Entre as vítimas estão Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos; Ione Ferreira Costa, de 56 anos; e Emanuelly Geovanna, de 14 anos. O adolescente foi apreendido horas depois pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois que testemunhas informaram que, mais cedo no mesmo dia, ele teria ido até a padaria e discutido com Nathielly, com quem mantinha um relacionamento.

Em entrevista ao Estado de Minas, Gilmar Franco, advogado do adolescente, afirma que a família está indignada com a apreensão do jovem. No dia da morte das mulheres, a mãe do adolescente afirmou que o filho era inocente e que ele estava em uma mercearia, a cerca de um quilômetro de distância do local do crime. Além disso, a família conseguiu comprovantes de pagamento no estabelecimento que mostram que o adolescente permaneceu no local até 20h43, horário depois que as vítimas foram atacadas.

“Foi uma decisão equivocada que gerou grandes prejuízos à família e ao menor. Um erro irreparável na vida de todos”, afirmou o defensor.

Adolescente ainda está internado?

O defensor conta que pediu a liberdade provisória do jovem. O requerimento foi protocolado na noite de domingo (8/2), e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi intimado a se manifestar em até cinco dias.

Conforme Franco, a apreensão e a seguinte decisão que determinou a internação do seu cliente são infundadas. Segundo o defensor, a sobrevivente do ataque confirmou no registro da ocorrência pela PMMG e em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que não reconheceu o jovem como sendo o autor dos disparos.

“O maior erro judiciário porque não tinha provas naquele momento. A juíza, por uma questão garantista, deu essa decisão com base na informação de que ele era ex-namorado da vítima e que no BO apontava indício de autoria”, explica Franco.

A reportagem procurou o MPMG para se posicionar sobre as provas recolhidas pela defesa e o pedido de liberdade provisória. No entanto, o órgão informou que, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o caso corre em segredo de Justiça, razão pela qual não pode se manifestar à imprensa.

Segundo suspeito preso

Na noite dessa terça-feira (10/2), a Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, que confessou ser o responsável pelo triplo homicídio na padaria em Ribeirão das Neves. De acordo com a corporação, a detenção aconteceu depois que uma equipe recebeu informações do paradeiro de um suspeito de outro crime, uma tentativa de homicídio, em uma oficina mecânica.

No endereço informado, no Bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em BH, os policiais chamaram no portão do imóvel, mas não receberam resposta. Ao olharem por fendas na estrutura, notaram um homem que, ao perceber a presença dos policiais, foi até um cômodo da casa e voltou com um objeto semelhante a uma arma de fogo de fabricação artesanal em mãos, escondendo-a dentro de um fogão.

Em seguida, o morador atendeu os policiais e, em um primeiro momento, negou que existisse no local algum objeto ilícito. No entanto, depois de ser informado que havia algo semelhante a arma de fogo no eletrodoméstico, o homem confessou.

Diante das informações, os militares entraram no local e, durante buscas, também encontraram um carregador e 11 cartuchos calibre .380 intactos, além de outros materiais. No endereço, também foram identificados uma capa de colete balístico com compartimentos, placas balísticas, touca tipo ninja, capacete branco, uma bolsa de entrega, telefone celular e uma carta manuscrita do suspeito se despedindo de sua mãe. Uma motocicleta branca também foi encontrada. O veículo, a arma e os materiais foram apreendidos.

Homem confessou as mortes na padaria?

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ao ser encaminhado para a delegacia, confessou que seria o responsável pela morte das três mulheres na padaria no Bairro Lagoa, e uma tentativa de homicídio contra um adolescente. Conforme os militares, diante das informações, o serviço de inteligência do 40º Batalhão entrou em contato com uma sobrevivente do ataque da última quarta-feira, que identificou o suspeito.

“A equipe deslocou-se até o endereço da testemunha, a qual confirmou as características físicas do autor, bem como a utilização de touca tipo ninja, capacete branco, motocicleta branca e do armamento na prática delitiva”, informou a PM no registro.

Procurada, a PCMG informou em nota que o homem foi conduzido à Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios em Ribeirão das Neves, onde é ouvido pela autoridade policial. "Os procedimentos de polícia judiciária estão em andamento e outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno".

*Com informações de Wellington Barbosa e Quéren Hapuque