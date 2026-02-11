Ataque a padaria: suspeito tentou matar outra pessoa no dia seguinte

Além de ser apontado como envolvido no triplo homicídio em uma padaria de Ribeirão das Neves (MG), um homem de 30 anos é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia seguinte ao crime, em uma oficina na Grande Belo Horizonte. Ele foi preso na noite dessa terça-feira (10/2) durante uma operação policial, após ser encontrado com uma arma de fogo artesanal, munições e outros objetos que podem estar relacionados aos casos.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já é conhecido no meio policial por passagens anteriores e teria confirmado que escondeu o armamento e assumido a autoria dos homicídios cometidos na quarta-feira (4/2), no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH.

As vítimas são Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, funcionária da padaria; Ione Ferreira Costa, de 56, cliente do estabelecimento; e Emanuelly Geovanna, de 14, que também trabalhava no local. Emanuelly chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu posteriormente.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram até um endereço no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, após receberem informações sobre o possível autor. No local, os militares localizaram uma motocicleta com características semelhantes às usadas no crime.

Além do ataque à padaria, a polícia apura a participação do mesmo homem em uma tentativa de homicídio registrada no dia seguinte, em uma oficina no bairro Céu Azul, em Venda Nova. Conforme a PM, ele chegou ao local em uma motocicleta e efetuou vários disparos, mas nenhum tiro atingiu a vítima, um adolescente. Após os disparos, ele fugiu.

Ainda segundo o registro policial, ao se aproximarem do imóvel, os policiais viram o suspeito manuseando um objeto semelhante a uma arma de fogo e tentando escondê-lo dentro de um fogão. Durante as buscas, foram apreendidos uma arma artesanal, um carregador e 11 cartuchos calibre .380 intactos, além de outros materiais.

No imóvel também foram recolhidos uma capa de colete balístico com compartimentos, placas balísticas, touca tipo ninja, um capacete branco, uma bolsa de entrega, um telefone celular e uma carta manuscrita. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado.

A Polícia Militar informou ainda que testemunhas reconheceram características físicas e objetos associados ao suspeito. O homem foi conduzido à delegacia e deve responder, inicialmente, por homicídio e posse irregular de arma de fogo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Inicialmente, a apuração indicava como principal suspeito um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. Ele foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil em Ribeirão das Neves, passou por audiência e aguarda vaga em um centro socioeducativo. A mãe do jovem afirma que ele não é o autor do crime e sustenta que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha teria dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.