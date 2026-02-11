Defesa pede liberdade de adolescente apreendido por mortes em padaria

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O advogado do adolescente, de 17 anos, apreendido como principal suspeito de matar três mulheres, entre elas a ex-namorada, em uma padaria no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pediu à Justiça sua liberdade provisória. O requerimento foi protocolado na noite de domingo (8/2) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) intimado a se manifestar em até cinco dias. Na noite dessa terça-feira (10/2), um homem de 30 anos foi preso e confessou ser o autor dos disparos que mataram Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16; Ione Ferreira Costa, de 56; e Emanuelly Geovanna, de 14.

O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (4/2). O adolescente foi apreendido horas depois pela Polícia Militar, após testemunhas informarem que, no mesmo dia, mais cedo, ele teria ido até a padaria e discutido com Nathielly, com quem mantinha um relacionamento.



No dia, a mãe do jovem, em entrevista ao Estado de Minas, afirmou que o filho era inocente e que ele estava em uma mercearia, a cerca de um quilômetro de distância do local do crime. Além disso, a família conseguiu comprovantes de pagamento, no estabelecimento, que comprovam que o adolescente permaneceu no local até 20h43, depois que as vítimas foram atacadas.

Gilmar Franco, advogado da família do adolescente, afirma que a prisão e a seguinte decisão que determinou a internação do seu cliente é infundada. Segundo o defensor, a sobrevivente do ataque confirmou no registro da ocorrência pela PMMG e em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que não reconheceu o jovem como sendo o autor dos disparos.

“O maior erro judiciário porque não tinha provas naquele momento. A juíza, por uma questão garantista, deu essa decisão, com base na informação de que ele era ex-namorado da vítima e que no B.O apontava indício de autoria.”, explica Franco.



A reportagem procurou o Ministério Público de Minas Gerais para se posicionar sobre as provas recolhidas pela defesa e o pedido de liberdade provisória. No entanto, o órgão informou que, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso corre em segredo de Justiça, razão pela qual não pode se manifestar à imprensa.





Segundo suspeito foi preso

O homem, de 30 anos, que confessou ser o responsável pelo triplo homicídio na padaria em Ribeirão das Neves, foi preso na noite dessa terça-feira, após a PM receber denúncia de que o suspeito teria se envolvido em uma tentativa de homicídio, em uma oficina mecânica.

No endereço informado, no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, os policiais chamaram no portão do imóvel, mas não receberam resposta. Ao olharem por fendas na estrutura, notaram que o homem, ao perceber a presença dos policiais, foi até um cômodo da casa e voltou com um objeto semelhante a uma arma de fogo de fabricação artesanal em mãos e a escondeu dentro de um fogão.



Em seguida, o morador atendeu os policiais, mas negou que existisse algum objeto ilícito no local. No entanto, depois de ser informado que havia um objeto semelhante à arma de fogo no eletrodoméstico, o homem confessou o crime.

Diante das informações, os militares entraram no local e, durante buscas, também encontraram um carregador e 11 cartuchos calibre .380 intactos, além de outros materiais. No endereço, também foram identificados uma capa de colete balístico com compartimentos, placas balísticas, touca tipo ninja, capacete branco, uma bolsa de entrega, telefone celular e uma carta manuscrita do suspeito se despedindo de sua mãe. Uma motocicleta branca também foi encontrada. O veículo, a arma e os materiais foram apreendidos.

Homem confessou as mortes na padaria

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem ao ser encaminhado à delegacia confessou que seria o responsável pela morte das três mulheres na padaria no Bairro Lagoa, e por uma tentativa de homicídio, contra um adolescente. Conforme os militares, diante das informações, o serviço de inteligência do 40º Batalhão entrou em contato com uma sobrevivente do ataque da última quarta-feira que identificou o suspeito.

“A equipe deslocou-se até o endereço da testemunha, a qual confirmou as características físicas do autor, bem como a utilização de touca tipo ninja, capacete branco, motocicleta branca e do armamento na prática delitiva”, informaram os PMs no registro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de Wellington Barbosa e Quéren Hapuque*