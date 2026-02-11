MG: suspeito de triplo homicídio em padaria de Ribeirão das Neves é preso

Um homem, de 30 anos, foi preso, na noite dessa terça-feira (10/2), durante uma operação policial ao ser flagrado com uma arma de fogo artesanal, munições e objetos que podem estar ligados ao crime envolvendo um triplo homicídio em uma padaria na quarta-feira (4/2), no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As vítimas são Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, que trabalhava na padaria; Ione Ferreira Costa, de 56 anos, que era cliente do estabelecimento; e Emanuelly Geovanna, de 14 anos, que também atuava no local. Emanuelly chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, onde a morte foi confirmada posteriormente.

O corpo de Ione foi sepultado às 14h no Cemitério da Saudade, na Região Leste da capital mineira. Já Emanuelly foi enterrada Cemitério da Paz, às 16h30. A irmã mais velha, Nathielly, ex-namorada do principal suspeito do crime, foi enterrada no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, a partir das 8h da manhã.

Segundo o Boletim de Ocorrência, equipes receberam informações sobre o possível autor do homicídio na padaria e foram até um endereço no Bairro Céu Azul, em Venda Nova na capital mineira, onde localizaram uma motocicleta com características semelhantes às usadas na ação criminosa.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares visualizaram a motocicleta usada no crime e o suspeito manuseando um objeto semelhante a uma arma de fogo e tentando escondê-lo dentro de um fogão. Durante as buscas, foi encontrada uma arma artesanal, um carregador e 11 cartuchos calibre .380 intactos, além de outros materiais.

No local também foram apreendidos uma capa de colete balístico com compartimentos, placas balísticas, touca tipo ninja, capacete branco, uma bolsa de entrega, telefone celular e uma carta manuscrita.

De acordo com a polícia, o homem confirmou ter escondido o armamento e assumiu a autoria dos homicídios na padaria. Os crimes são apurados com base em registros anteriores, que apontam a atuação de um autor utilizando motocicleta branca e vestimentas semelhantes às encontradas na residência.

A motocicleta utilizada foi removida para um pátio credenciado. Segundo o BO, testemunhas teriam reconhecido características físicas e objetos associados ao suspeito.

O homem foi conduzido à delegacia junto com o material apreendido e deve responder, inicialmente, por homicídio e posse irregular de arma de fogo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Na época, o principal suspeito era um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. Ele foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais em Ribeirão das Neves. O jovem passou por audiência e aguarda vaga em um centro socioeducativo.

A mãe do adolescente afirma que ele não é o autor do crime e sustenta que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha também teria dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Inicialmente, o adolescente foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, e novas diligências devem ser realizadas.