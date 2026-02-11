Mulher é presa ao fingir roubo de R$ 4,8 mil para acionar seguro em MG

Uma mulher, com idade não identificada, foi presa ao fingir ter sido vítima de um roubo para tentar acionar o seguro bancário em Uberaba (MG), no Triângulo. O caso foi registrado na segunda-feira (9/2).

Segundo a Polícia Militar, militares do Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (Gepar) tomaram conhecimento de um registro de roubo em que a vítima relatava ter sido abordada por um indivíduo que, mediante força física, teria levado uma bolsa com R$ 4.800.

Durante as diligências, os policiais analisaram imagens de câmeras nas proximidades e conversaram novamente com a mulher para esclarecer os fatos. Ao aprofundar a investigação, a equipe identificou contradições no relato e verificou que a vítima já havia registrado ocorrência semelhante na mesma via e com o mesmo valor.

Diante dos indícios, os militares realizaram nova abordagem e, depois de diálogo, a mulher apresentou versões diferentes da história. Em seguida, confessou que o dinheiro havia sido depositado pela nora, que ela sacou a quantia e, posteriormente, registrou o falso roubo para acionar o seguro bancário.

Um celular foi apreendido durante a ocorrência. A suspeita foi presa por comunicação falsa de crime e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.