FALSO ROUBO

Mulher é presa ao fingir roubo de R$ 4,8 mil para acionar seguro em MG

Suspeita confessou ter inventado o crime ao sacar dinheiro depositado pela nora

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/02/2026 06:08 - atualizado em 11/02/2026 06:09

A mulher confessou que inventou o crime para acionar seguro bancário crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma mulher, com idade não identificada, foi presa ao fingir ter sido vítima de um roubo para tentar acionar o seguro bancário em Uberaba (MG), no Triângulo. O caso foi registrado na segunda-feira (9/2).

Segundo a Polícia Militar, militares do Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (Gepar) tomaram conhecimento de um registro de roubo em que a vítima relatava ter sido abordada por um indivíduo que, mediante força física, teria levado uma bolsa com R$ 4.800.

Durante as diligências, os policiais analisaram imagens de câmeras nas proximidades e conversaram novamente com a mulher para esclarecer os fatos. Ao aprofundar a investigação, a equipe identificou contradições no relato e verificou que a vítima já havia registrado ocorrência semelhante na mesma via e com o mesmo valor.

Diante dos indícios, os militares realizaram nova abordagem e, depois de diálogo, a mulher apresentou versões diferentes da história. Em seguida, confessou que o dinheiro havia sido depositado pela nora, que ela sacou a quantia e, posteriormente, registrou o falso roubo para acionar o seguro bancário.

Um celular foi apreendido durante a ocorrência. A suspeita foi presa por comunicação falsa de crime e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

