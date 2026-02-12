Suspeitos de mortes de mulheres em padaria não tinham vínculo, diz polícia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre a morte de três mulheres em uma padaria em Ribeirão das Neves, no último dia 4, aponta que o adolescente de 17 anos, apreendido, não tem relação com o homem de 30 anos, preso nessa quarta-feira (11/2). De acordo com a polícia, o homem, que tem alguns boletins de ocorrência contra ele, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Com isso, ele passa a ser o principal suspeito do crime e o menor pode ser solto.

Em coletiva de imprensa realizada hoje, o delegado Marcus Rios, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Ribeirão das Neves, informou que comunicou a Vara da Infância sobre a prisão realizada ontem para que o órgão tome uma decisão sobre o adolescente apreendido. De acordo com Rios, o menor de idade continua sendo suspeito, pois as investigações estão em andamento, mas afirmou que um promotor já solicitou a soltura dele ao Poder Judiciário, que pode ou não acatar o pedido.

"Teve a apreensão em flagrante de um menor, que foi internado por ato infracionário pelo crime de homicídio. Ontem, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma, que passou a ser o principal suspeito do crime. Diante disso, a PC comunicou o Ministério Público (MPMG)", disse.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o MPMG sobre a possível representação e aguarda retorno.

O novo suspeito foi preso em flagrante no Bairro Céu Azul, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte, e confessou ter cometido o crime. Além de ser apontado como envolvido no triplo homicídio, ele é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia seguinte ao crime, em uma oficina na Grande Belo Horizonte. Com ele, foram encontrados uma arma de fogo artesanal, munições e outros objetos que podem ter relação com os dois crimes.

Durante a coletiva, a PC informou que a investigação segue em andamento e, por isso, não é possível definir a motivação dos crimes. No entanto, a apuração aponta que o principal suspeito não tinha nenhuma relação com o adolescente, ex-namorado de uma das vítimas.

Relembre o caso

Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos; Emanuelly e Ione Ferreira Costa, de 56, foram vítimas do crime na semana passada. As jovens trabalhavam no estabelecimento e Ione era cliente da padaria. Emanuelly chegou a ser socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram até um endereço no Bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em BH, após receberem informações sobre o possível autor. No local, os militares localizaram uma motocicleta com características semelhantes às usadas no crime da padaria.

O ex-namorado de Nathielly foi apreendido e passou por audiência. A mãe do jovem afirmou que ele não é o autor do crime e sustentou que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha teria dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.

Tentativa de homicídio em oficina

A hipótese seguida pela polícia no momento é que, depois de matar as mulheres na padaria, o homem tentou cometer um novo homicídio no dia seguinte. Conforme a Polícia Militar (PM), ele chegou na oficina em uma motocicleta e fez vários disparos, mas nenhum tiro atingiu a vítima, um adolescente de idade não divulgada. Ee fugiu em seguida.

Ainda segundo o registro policial, ao se aproximarem do imóvel, os policiais viram o suspeito manuseando um objeto semelhante a uma arma de fogo e tentando escondê-lo dentro de um fogão. Durante as buscas, foram apreendidos uma arma artesanal, um carregador e 11 cartuchos calibre .380 intactos, além de outros materiais.

No imóvel também foram recolhidos uma capa de colete balístico com compartimentos, placas balísticas, touca tipo ninja, um capacete branco, uma bolsa de entrega, um telefone celular e uma carta manuscrita. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado.

A PM informou ainda que testemunhas reconheceram características físicas e objetos associados ao suspeito. O homem foi conduzido à delegacia e deve responder, inicialmente, por homicídio e posse irregular de arma de fogo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.