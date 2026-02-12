Justiça emite mandado de prisão para suspeito de matar jovem em Juatuba

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) expediu mandado de prisão contra Ítalo Jefferson, de 43 anos, principal suspeito de matar a jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o TJMG, Ítalo cumpria pena em regime fechado na Comarca de Patrocínio (MG) pelos crimes de tráfico, furto, roubo e estupro. Moradores afirmam que ele era conhecido em Juatuba por assediar mulheres. A informação foi repassada ao Estado de Minas nessa quarta-feira (11/2).

De acordo com a comarca de Juatuba, em setembro de 2025 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) desclassificou o crime de tráfico para uso de drogas, o que resultou na extinção da pena de oito anos anteriormente aplicada.

Em dezembro de 2025, o Juízo da Comarca de Patrocínio recalculou a pena e concedeu progressão para o regime semiaberto domiciliar, com expedição de alvará de soltura cumprido em 20 de dezembro, o que resultou na extinção da pena anteriormente aplicada, de 8 anos de reclusão.

Em janeiro, o processo foi encaminhado à Comarca de Juatuba, após o sentenciado indicar endereço na cidade. Menos de dois meses depois de deixar a prisão, ele é suspeito de estuprar e matar Vanessa. Diante disso, o juízo determinou a regressão cautelar para o regime fechado e a expedição do mandado de prisão.

As penas atribuídas a Ítalo Jefferson somam 38 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, dos quais 23 anos, 11 meses e 19 dias já foram cumpridos. Entre as condenações estão crimes de roubo, estupro, atentado violento ao pudor, furto e resistência, com sentenças transitadas em julgado entre 2002 e 2020.

Suspeito

O homem de 43 anos é suspeito de cometer o crime, segundo a PMMG. A corporação informou que estava na casa de familiares do homem, nessa terça-feira (10/2), quando ele ligou e confessou a autoria do crime. Na mesma ligação, o suspeito disse que estaria no Centro de Belo Horizonte, para onde teria fugido, conforme registro policial. Em seguida, segundo a PMMG, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

Conforme a PMMG, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem era o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito. À corporação, os familiares disseram que Ítalo chegou em casa, na segunda-feira (9/2), sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue.

Ítalo alegou aos familiares que havia usado drogas com uma mulher e eles brigaram, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, segundo os parentes, o suspeito tomou banho e pediu R$ 200 para a mãe, dizendo que iria para o Centro de Belo Horizonte, para morar na rua.

A família entregou à polícia o short que o homem usava na segunda-feira, com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia. O suspeito ainda não foi localizado e segue sendo procurado pela PMMG.

Corpo encontrado

O corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/2). Ela estava desaparecida desde segunda-feira (9/2) e foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde prestava serviço para uma empresa terceirizada.

Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia.