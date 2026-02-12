Assine
overlay
Início Gerais
ESTUPRO EM BH

Jovem acusa médico de estupro durante o exame em clínica de Belo Horizonte

Caso ocorreu na região hospitalar, no bairro Santa Efigênia; médico afirma que realizou exames de rotina e nega abuso

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/02/2026 06:48 - atualizado em 12/02/2026 07:10

compartilhe

SIGA
x
O médico afirmou que realizou os exames de rotina e negou qualquer tipo de abuso
O médico afirmou que realizou os exames de rotina e negou qualquer tipo de abuso - Imagem ilustrativa crédito: Rawpixel/Reprodução

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido estuprada por um médico de 31 anos nessa quarta-feira (11/2), em uma clínica localizada na área hospitalar de Belo Horizonte (MG), no Bairro Santa Efigênia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o crime teria ocorrido em um consultório na Rua Domingos Vieira, onde a paciente foi fazer um exame de ultrassom por causa de dores abdominais.

De acordo com o relato da jovem, o exame foi realizado normalmente. Em seguida, ao informar que ainda sentia dores, o médico teria iniciado um novo procedimento, dessa vez na região vaginal.

Leia Mais

Durante o atendimento, ela afirma ter sido vítima de abuso. A paciente relatou que se surpreendeu com a situação, interrompeu a ação, momento em que o médico a expulsou do consultório.

Na versão apresentada à polícia, o médico afirmou que realizou os exames de rotina e negou qualquer tipo de abuso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi até a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher acompanhado de advogado. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para realização de exames. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual bh estupro medico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay