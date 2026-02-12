Jovem acusa médico de estupro durante o exame em clínica de Belo Horizonte

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido estuprada por um médico de 31 anos nessa quarta-feira (11/2), em uma clínica localizada na área hospitalar de Belo Horizonte (MG), no Bairro Santa Efigênia.

Segundo a Polícia Militar, o crime teria ocorrido em um consultório na Rua Domingos Vieira, onde a paciente foi fazer um exame de ultrassom por causa de dores abdominais.

De acordo com o relato da jovem, o exame foi realizado normalmente. Em seguida, ao informar que ainda sentia dores, o médico teria iniciado um novo procedimento, dessa vez na região vaginal.

Durante o atendimento, ela afirma ter sido vítima de abuso. A paciente relatou que se surpreendeu com a situação, interrompeu a ação, momento em que o médico a expulsou do consultório.

Na versão apresentada à polícia, o médico afirmou que realizou os exames de rotina e negou qualquer tipo de abuso.

O suspeito foi até a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher acompanhado de advogado. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para realização de exames. O caso será investigado pela Polícia Civil.