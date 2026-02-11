Pastor foragido por abuso sexual de adolescentes em MG é preso em SP

Um homem de 38 anos, que atuava como pastor em Minas, foi preso nessa terça-feira (10/2) em São Bernardo do Campo (SP). O religioso é investigado por crimes sexuais contra duas adolescentes. A prisão foi informada nesta quarta-feira (11/2) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O investigado estava foragido desde junho de 2024 e possuía mandado de prisão preventiva em aberto, decorrente de investigação por abuso e exploração sexual contra as vítimas, informou a instituição policial. Detalhes sobre os crimes não foram divulgados.

O homem foi capturado pela PCMG após esforços conjuntos com a Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Juiz de Fora (Ficco/JF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.