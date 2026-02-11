Assine
CRIMES SEXUAIS

Pastor foragido por abuso sexual de adolescentes em MG é preso em SP

Religioso foi capturado pela Polícia Civil em São Bernardo do Campo após esforços conjuntos com a Polícia Federal (PF)

E
11/02/2026 23:10

Polícia Civil comunicou a prisão do investigado nesta quarta-feira (11/2) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 38 anos, que atuava como pastor em Minas, foi preso nessa terça-feira (10/2) em São Bernardo do Campo (SP). O religioso é investigado por crimes sexuais contra duas adolescentes. A prisão foi informada nesta quarta-feira (11/2) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O investigado estava foragido desde junho de 2024 e possuía mandado de prisão preventiva em aberto, decorrente de investigação por abuso e exploração sexual contra as vítimas, informou a instituição policial. Detalhes sobre os crimes não foram divulgados.

O homem foi capturado pela PCMG após esforços conjuntos com a Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Juiz de Fora (Ficco/JF). 

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.

