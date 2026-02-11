Grande BH: cantor acusado de espancar ex diz que ela o agrediu por 4 anos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O cantor Leonardo Rodrigues Santos, de 39 anos, conhecido como Leo Bahia, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (11/2), após Fabrícia de Freitas Soares Madeira, de 36, acusá-lo — também por meio das redes sociais — de uma série de agressões que a deixaram muito machucada. O episódio de violência doméstica aconteceu na madrugada do último sábado (7/2) em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao se pronunciar, Leo Bahia alegou que Fabrícia sempre teve o hábito de agredi-lo. "Estou passando aqui para responder ao vídeo que Fabrícia de Freitas Soares postou lá, falando que eu agredi ela e que eu tranquei ela dentro de casa. É, realmente, foi quase isso. Faltou ela falar que a gente tem quatro anos de relacionamento. Ela vinha me agredindo nesses quatro anos. Já quebrou meu carro, minha moto e meu teclado", afirmou o artista em seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, Fabrícia aparece com um olho roxo e se refere ao cantor como "ex-companheiro". Ela recebeu socos no rosto e teve dois dentes quebrados, conforme registrado em boletim de ocorrência da Polícia Militar. A mulher também ficou com hematomas pelo corpo em decorrência das agressões.

Fabrícia declarou à polícia que Leo Bahia ficou nervoso após ela arrebentar, sem querer, um cordão dele durante uma discussão. A partir daí, ele passou a agredi-la e, depois, fugiu, segundo afirmou. Antes disso, ainda de acordo com o relato, o cantor a trancou dentro de um quarto da casa onde moravam. Pela manhã, ele voltou ao local, quando Fabrícia foi liberada do cômodo.

Por outro lado, Leo Bahia deu a entender que foi Fabrícia quem iniciou as agressões: "Ela veio me dar um murro, tentou me enforcar com o meu próprio cordão, rasgou muito a minha camisa. Eu pedi para ela parar, mas ela não parou."

"Nunca aceitem um tapa"

Fabrícia contou no vídeo publicado em suas redes sociais que decidiu divulgar a agressão sofrida como forma de alertar outras mulheres.



"Nunca aceitem um tapa. Eu aceitei um primeiro tapa e não tenho vergonha de admitir, mas foi porque eu acreditei na mudança. O primeiro tapa que perdoei virou soco. Caso eu perdoe novamente, o que não vou fazer, vem a morte. Estou fazendo o vídeo porque sei que há outras mulheres que foram agredidas por ele. Um covarde desse não merece estar solto enquanto a mulher está sofrendo", finalizou.

A Polícia Civil fez o requerimento de medidas protetivas de urgência para a vítima. A investigação encontra-se em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Ribeirão das Neves, segundo nota da assessoria da instituição policial.