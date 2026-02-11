Assine
CONFUSÃO

Seis alunos são conduzidos pela PM após briga generalizada na Grande BH

Caso aconteceu na manhã de terça-feira (10/2) em uma escola municipal na Região Metropolitana

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
11/02/2026 19:38

Quatro garotos e duas meninas estavam envolvidos na briga generalizada
Quatro garotos e duas meninas estavam envolvidos na briga generalizada crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada nesta terça-feira (10/2) para conter uma briga generalizada entre alunos de uma escola municipal em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, seis estudantes estavam envolvidos: quatro garotos de 14 anos e duas meninas de 14 e 15 anos.

Segundo a corporação, a ocorrência chegou ao conhecimento da PM com a informação de que um dos alunos estava ferido e que outros adolescentes poderiam estar em posse de armas brancas. Ao chegar ao local, os funcionários da escola apontaram os envolvidos. Todos foram ouvidos na presença da diretora da instituição.

Uma das alunas, de 14 anos, relatou que, desde o ano anterior, vinha se afastando da colega de 15 anos após uma discussão. A menina disse ainda que é namorada de um dos estudantes envolvidos. Segundo seu relato, na terça-feira, outro aluno que portava uma tesoura a provocou e, durante o intervalo, chegou a arremessar uma garrafa contra ela.

Ainda de acordo com a estudante, as provocações continuaram no ônibus escolar. Ao chegar à sala de aula, ela disse ter visto o garoto que a provocava com uma faca indo em direção a outra turma para agredir o namorado dela.

O namorado, também ouvido, contou que, no dia anterior, a garota de 15 anos o havia agredido com um tapa. Após o episódio, ele disse que parou de conversar com a aluna.

Ainda na terça-feira, após o término das aulas, o garoto contou que o aluno que provocava sua namorada tentou agredi-lo com uma faca. Nesse momento, a aluna de 15 anos interveio na briga e acabou sofrendo um corte. O namorado usou um soco-inglês para se defender.

Na escola, a Polícia Militar encontrou o estudante que iniciou a confusão em estado de agitação, desobedecendo às ordens dos policiais e resistindo à abordagem. Por causa da situação, ele foi imobilizado e encaminhado ao batalhão com o uso de algemas. Os demais envolvidos também foram conduzidos, acompanhados pela conselheira tutelar do município.

