Facada

Marido briga com mulher por mudança de número de telefone e é morto

Marido e mulher viviam em uma relação conturbada havia três anos, segundo contou a assassina confessa; ela foi presa

Repórter
26/01/2026 18:15

Marido briga com mulher por mudança de número de telefone e é morto crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes coais

Uma discussão entre um casal por conta da mudança do número de telefone da mulher terminou em assassinato neste domingo (25/1), em Uberlândia, Triângulo Mineiro. O homem de 35 anos foi morto a facadas e a companheira confessou o crime.

O caso foi registrado na casa dos envolvidos, no bairro Shopping Park, zona sul da cidade.

Marido e mulher viviam em uma relação conturbada há três anos, segundo contou a assassina confessa. Neste domingo, mais uma briga entre os dois aconteceu porque ele não teria gostado da companheira ter mudado o número do aparelho celular dela. Não houve, agressão física por parte do marido, mas a mulher contou que perdeu o controle, pegou uma faca e golpeou a vítima.

Vizinhos relataram que a mulher fugiu a pé levando uma criança de 6 anos, mas foi localizada pouco depois, escondida em uma residência próxima.

A mulher foi encaminhada à delegacia e deve responder por homicídio consumado.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. O caso será investigado pela Polícia Civil.

