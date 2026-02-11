BH: igreja na Pampulha é vandalizada, e cestas básicas são furtadas

O Centro Catequético do Bairro Santa Terezinha, na Pampulha, em Belo Horizonte, foi invadido e vandalizado nessa terça-feira (10/2). Por meio de um comunicado nas redes sociais, a direção da paróquia relatou que itens foram quebrados e furtados, e portas, arrombadas.

Ainda segundo o perfil da igreja, foram levadas cestas básicas e a mangueira do extintor de incêndio.

"Tivemos estragos mais agressivos, porta da secretaria arrebentada, armário danificado, vidro da secretaria quebrado, grades do banheiro masculino quebradas", diz em comunicado.

Os transtornos ainda prejudicaram os atendimentos por telefone fixo e pelo WhatsApp da paróquia.

Em conversa com o Estado de Minas, uma funcionária confirmou os estragos e lamentou o furto das cestas básicas. "Elas são doações, as pessoas doam para a gente dar a famílias assistidas, a quem precisa", afirmou ela, que não quis se identificar. Apesar dos danos, a mulher garantiu que a programação do restante da semana segue normalmente.

Segundo a funcionária, não é a primeira que a igreja é invadida. Em outras ocasiões, criminosos entraram e levaram um celular.

O caso repercutiu nas redes sociais, e internautas comentaram sobre a insegurança no bairro. "A rua tem movimento só em dia de missas; depois de certo horário, à noite, fica deserta. Mesmo durante o dia, e depois que fecharam a segunda portaria, fica totalmente deserta. Dá até medo de passar lá a pé", escreveu um perfil.

"Não é de hoje que esse bairro está largado às traças. Não tem policiamento", disse outro.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PMMG), mas ainda não obteve retorno.