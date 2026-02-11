Assine
overlay
Início Gerais
FURTO

BH: igreja na Pampulha é vandalizada, e cestas básicas são furtadas

A direção da paróquia relatou vários estragos e o furto de cestas básicas e uma mangueira do extintor de incêndio, nessa terça-feira (10/2)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/02/2026 14:48 - atualizado em 11/02/2026 14:51

compartilhe

SIGA
x
Na madrugada dessa terça feira (10/2), criminosos invadiram o Centro Catequético
Nessa terça feira (10/2), o Centro Catequético teve itens danificados e furtados crédito: Reprodução/Google Street View

O Centro Catequético do Bairro Santa Terezinha, na Pampulha, em Belo Horizonte, foi invadido e vandalizado nessa terça-feira (10/2). Por meio de um comunicado nas redes sociais, a direção da paróquia relatou que itens foram quebrados e furtados, e portas, arrombadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ainda segundo o perfil da igreja, foram levadas cestas básicas e a mangueira do extintor de incêndio.

"Tivemos estragos mais agressivos, porta da secretaria arrebentada, armário danificado, vidro da secretaria quebrado, grades do banheiro masculino quebradas", diz em comunicado.

Leia Mais

Os transtornos ainda prejudicaram os atendimentos por telefone fixo e pelo WhatsApp da paróquia.

Em conversa com o Estado de Minas, uma funcionária confirmou os estragos e lamentou o furto das cestas básicas. "Elas são doações, as pessoas doam para a gente dar a famílias assistidas, a quem precisa", afirmou ela, que não quis se identificar. Apesar dos danos, a mulher garantiu que a programação do restante da semana segue normalmente.

Leia Mais

Segundo a funcionária, não é a primeira que a igreja é invadida. Em outras ocasiões, criminosos entraram e levaram um celular.

O caso repercutiu nas redes sociais, e internautas comentaram sobre a insegurança no bairro. "A rua tem movimento só em dia de missas; depois de certo horário, à noite, fica deserta. Mesmo durante o dia, e depois que fecharam a segunda portaria, fica totalmente deserta. Dá até medo de passar lá a pé", escreveu um perfil.

"Não é de hoje que esse bairro está largado às traças. Não tem policiamento", disse outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PMMG), mas ainda não obteve retorno.

Tópicos relacionados:

bh igreja pampulha religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay