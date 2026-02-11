Alerta: BH pode enfrentar chuva e ventos fortes nesta quarta-feira (11/2)

Moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos, pois a cidade ainda pode ter chuva nesta quarta-feira (11/2). Segundo informações da Defesa Civil Municipal, existe a possibilidade de pancadas de chuva (20mm a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta é válido até às 8 horas de quinta-feira (12/2). É importante redobrar a atenção e seguir as recomendações da Defesa Civil, em caso de chuvas fortes.

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

