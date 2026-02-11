Assine
DE OLHO NO CÉU

Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta quarta (11/2)

Capital segue com tempo instável, previsão de chuva a qualquer hora, rajadas de vento e chance de raios

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
11/02/2026 07:21

A previsão meteorológica indica céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia na capital mineira
A previsão meteorológica indica céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia na capital mineira

A chuva tem sido presença constante na rotina dos moradores de Belo Horizonte (MG) nos últimos dias e, nesta quarta-feira (11/2), o mesmo pode ocorrer. A previsão meteorológica indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

A partir da tarde, há ainda chance de ocorrência de raios. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,9°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% no período da tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,6 °C, à 0h20

  • Centro-Sul: 18,6 °C, às 4h

  • Oeste: 16,9 °C, com sensação térmica de 13,5 °C, às 6h

  • Pampulha: 18,2 °C, com sensação térmica de 20,0 °C, às 6h

  • Venda Nova: 18,6 °C, às 6h15

Como fica o tempo em Minas?

A quarta-feira segue com chuva em todo o estado de Minas Gerais. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua atuando e mantém as condições para precipitações a qualquer hora em todas as regiões. Mesmo com possíveis momentos de mormaço e aberturas de sol, o tempo deve permanecer abafado. No Norte e no Leste mineiro, o dia começa parcialmente nublado, mas o aquecimento ao longo do dia favorece a ocorrência de pancadas de chuva à tarde.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calha no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

