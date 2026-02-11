Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta quarta (11/2)

A chuva tem sido presença constante na rotina dos moradores de Belo Horizonte (MG) nos últimos dias e, nesta quarta-feira (11/2), o mesmo pode ocorrer. A previsão meteorológica indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

A partir da tarde, há ainda chance de ocorrência de raios. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,9°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% no período da tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,6 °C, à 0h20

Centro-Sul: 18,6 °C, às 4h

Oeste: 16,9 °C, com sensação térmica de 13,5 °C, às 6h

Pampulha: 18,2 °C, com sensação térmica de 20,0 °C, às 6h

Venda Nova: 18,6 °C, às 6h15

Como fica o tempo em Minas?

A quarta-feira segue com chuva em todo o estado de Minas Gerais. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua atuando e mantém as condições para precipitações a qualquer hora em todas as regiões. Mesmo com possíveis momentos de mormaço e aberturas de sol, o tempo deve permanecer abafado. No Norte e no Leste mineiro, o dia começa parcialmente nublado, mas o aquecimento ao longo do dia favorece a ocorrência de pancadas de chuva à tarde.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.





Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.





Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.





Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.





Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).





Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.





Água empoçando no quintal.





Portas e janelas emperrando.





Rachaduras no solo.





Água minando da base do barranco.





Inclinação de postes ou árvores.





Muros e paredes estufados.





Estalos.



Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.





Coloque calha no telhado da sua casa.





Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.





Não jogue lixo ou entulho na encosta.





Não despeje esgoto nos barrancos.





Não faça queimadas.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.