Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem é alvo de furtos em Belo Horizonte

A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi alvo de furtos na noite do último sábado (7/2). Imagens de câmeras de segurança mostram um homem percorrendo o espaço. Ele entrou no local após pular um portão e arrombar uma porta.

Um boletim de ocorrência foi registrado na manhã de domingo (8/2), quando o local foi encontrado revirado pela equipe da paróquia. Entre os itens levados estão um ventilador e duas esculturas — uma delas do escritor Carlos Drummond de Andrade, confeccionada em pedra e aço. O autor do crime ainda não foi localizado pela polícia.

Segundo a assessoria da Arquidiocese de Belo Horizonte, os furtos ocorreram em uma sala próxima ao salão paroquial. “Trata-se de um espaço onde são realizados atendimentos de psicoterapia, como parte das ações que integram um projeto social da paróquia. Portanto, não houve profanação do templo”, explicou.

Ainda conforme a assessoria, entre os itens furtados não há objetos sacros — ou seja, peças reverenciadas em contexto religioso.

Em abril do ano passado, os vitrais franceses da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem foram quebrados com pedradas e pedaços de pau. No alvo do vandalismo, estavam os elementos artísticos que retratam os evangelistas São João e São Marcos.

A figura do evangelista João (o discípulo amado de Jesus) foi atingida na altura da mão, pouco abaixo da frase em latim “Et verbum caro factum est” (em português, “O verbo se fez carne”). Já o vitral que retrata São Marcos foi quebrado na altura da cintura.