Manifestação no trevo do Belvedere 'dá nó' no trânsito de BH

A população de Belo Horizonte enfrenta dificuldades para voltar para casa nesta quarta-feira (11/2). Além do fechamento de vias importantes na Região da Savassi para o desfile do bloco Chama o Síndico, uma manifestação bloqueia parcialmente a Av. Nossa Senhora do Carmo, na altura do trevo do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.

De acordo com informações da BHTrans, divulgadas na rede social X, os manifestantes ocupam uma das faixas da via, no sentido bairro. No local, apenas uma faixa está liberada ao tráfego de veículos.

Ainda segundo informações da empresa de trânsito, a retenção causa reflexos em várias vias do entorno. O congestionamento chega à Avenida Afonso Pena, pela Rua Rio Grande do Norte, e atinge também a Avenida do Contorno, em ambos os sentidos.

Aguarde mais informações.