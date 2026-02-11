Assine
SETE LAGOAS

Motorista de carreta passa mal, provoca batida e interdita a BR-040

Acidente no km 481 interdita o sentido norte, gera fila de cerca de 10 km e equipes atuam no local até as 12h desta quarta-feira (11)

11/02/2026 12:33

O condutor de uma das carretas passa mal ao volante
O condutor de uma das carretas passa mal ao volante crédito: Reprodução/CBMMG

Uma batida de duas carretas interdita o sentido norte da BR-040, na altura do km 481, em Sete Lagoas (MG), na Região Central, até as 12h desta quarta-feira (11/2). Segundo a concessionária que administra a rodovia, a lentidão já chega a cerca de 10 quilômetros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o condutor de uma das carretas passou mal ao volante, perdeu o controle do veículo e atingiu a traseira da carreta à frente. Ele teve escoriações leves e foi atendido no local pelas equipes de resgate. Apesar do impacto, o condutor não ficou preso às ferragens e, aparentemente, sofreu apenas escoriações leves.

Imagens divulgadas pelos Bombeiros mostram que a parte frontal do veículo ficou destruída com o impacto. Apesar do atendimento à vítima, o trânsito segue parado no trecho por causa do acidente. 

Em nota, a Via Cristais informou que equipes atuam no local com prioridade para o atendimento aos envolvidos e para garantir a segurança viária, seguindo os procedimentos operacionais padrão. No momento, o sentido norte da rodovia segue interditado.

Matéria em atualização

