Barbeiro salva irmãos dentro de carro em movimento na Grande BH

Um barbeiro identificado como Ramon Miranda, de 27 anos, impediu um possível acidente ao conter um carro desgovernado com duas crianças dentro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento foi registrado em vídeo, que flagrou o momento em que o carro começa a descer sozinho a Avenida Campos Gerais, no bairro Xangri-lá.

Ramon contou que, na hora, não pensou em nada. "Só passou na minha mente correr atrás do carro e tentar pará-lo", disse. Dentro do veículo estavam duas crianças.

O barbeiro havia acabado de cortar o cabelo deles. Terminado o corte, a mãe saiu do local com os filhos e os colocou no veículo. Segundo o relato, o mais velho estava no banco da frente, enquanto o menor ficou no bebê-conforto, no banco de trás.

Acidentalmente, o menino de 5 anos encostou na marcha e o freio de mão não estava puxado, o que fez o carro começar a descer a avenida.

"Acho que qualquer homem faria o mesmo. Os gritos da mãe foram desesperadores. Não pensei duas vezes, só queria parar aquele carro e salvar aquelas duas crianças que estavam lá dentro, antes que o carro batesse", afirmou ele.

Em vídeo, é possível ver a mãe do lado de fora do veículo quando ele começa a descer com as duas portas abertas. Ramon aparece correndo pela avenida, alcança o carro, entra pela janela e aciona o freio de mão, evitando um possível acidente. "Deus me usou e deu para evitar o pior. Ser reconhecido por uma coisa boa é muito gratificante", concluiu Ramon.