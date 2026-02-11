Barragem da Vale em Barão de Cocais tem nível de emergência encerrado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Vale anunciou que a Barragem Norte Laranjeiras, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, teve seu nível de emergência encerrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A estrutura estava classificada em nível 1 e, depois de receber obras de reforço na estrutura, passou a ser classificada em nível de alerta.

Em novembro de 2020, reportagem do Estado de Minas informou que, devido à ativação do protocolo de emergência em nível 2 da Barragem Norte Laranjeiras, 34 pessoas tiveram que ser removidas de suas casas.

Segundo a mineradora, auditores externos independentes emitiram uma Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva no fim do ano passado, atestando a segurança e estabilidade da barragem. “O encerramento do nível de emergência decorre de obras de reforço na barragem, que elevaram os fatores de segurança, atendendo aos requisitos normativos estabelecidos na legislação”, disse a Vale por meio de nota.

Ainda de acordo com a empresa, a barragem Norte Laranjeiras é a segunda estrutura a sair do nível de emergência neste ano, uma vez que a barragem Maravilhas II, na Mina do Pico, em Itabirito, também na Região Central de Minas, obteve DCE positiva em janeiro. Além disso, a mineradora afirma que mantém medidas de controle e monitoramento das estruturas geotécnicas, 24 horas por dia, por meio dos Centros de Monitoramento Geotécnico.

Entenda os níveis de emergência

Nível de alerta

Precisa de monitoramento, mas não oferece risco iminente.

Emergência Nível 1

Quando detectada anomalia que resulte na pontuação máxima quanto ao estado de conservação ou para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura, que demanda inspeções especiais (diárias).

Emergência Nível 2

Quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida do nível I for classificado como “não controlado” ou “não extinto”, necessitando de novas inspeções especiais e intervenções.

Emergência Nível 3

Situação de ruptura iminente.