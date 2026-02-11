Assine
overlay
Início Gerais
RISCOS NA MINERAÇÃO

Barragem da Vale em Barão de Cocais tem nível de emergência encerrado

Estrutura passa a ser classificada em nível de alerta pela ANM; 34 moradores da cidade foram retirados de suas residências em 2020 devido a riscos no local

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
11/02/2026 15:10

compartilhe

SIGA
x
Barragem Norte Laranjeiras, Mina Brucutu
Barragem Norte Laranjeiras em Barão de Cocais, na Região Central de Minas, passou a ser classificada em nível de alerta pela Agência Nacional de Mineração (ANM) crédito: Brayan Deusdeth

A Vale anunciou que a Barragem Norte Laranjeiras, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, teve seu nível de emergência encerrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A estrutura estava classificada em nível 1 e, depois de receber obras de reforço na estrutura, passou a ser classificada em nível de alerta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em novembro de 2020, reportagem do Estado de Minas informou que, devido à ativação do protocolo de emergência em nível 2 da Barragem Norte Laranjeiras, 34 pessoas tiveram que ser removidas de suas casas.

Leia Mais

Segundo a mineradora, auditores externos independentes emitiram uma Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva no fim do ano passado, atestando a segurança e estabilidade da barragem. “O encerramento do nível de emergência decorre de obras de reforço na barragem, que elevaram os fatores de segurança, atendendo aos requisitos normativos estabelecidos na legislação”, disse a Vale por meio de nota.

Ainda de acordo com a empresa, a barragem Norte Laranjeiras é a segunda estrutura a sair do nível de emergência neste ano, uma vez que a barragem Maravilhas II, na Mina do Pico, em Itabirito, também na Região Central de Minas, obteve DCE positiva em janeiro. Além disso, a mineradora afirma que mantém medidas de controle e monitoramento das estruturas geotécnicas, 24 horas por dia, por meio dos Centros de Monitoramento Geotécnico.

Entenda os níveis de emergência

Nível de alerta
Precisa de monitoramento, mas não oferece risco iminente.

Emergência Nível 1
Quando detectada anomalia que resulte na pontuação máxima quanto ao estado de conservação ou para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura, que demanda inspeções especiais (diárias).

Emergência Nível 2
Quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida do nível I for classificado como “não controlado” ou “não extinto”, necessitando de novas inspeções especiais e intervenções.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Emergência Nível 3
Situação de ruptura iminente.

Tópicos relacionados:

barao-de-cocais barragem emergencia mineracao vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay