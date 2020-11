Alerta: barragem em Barão de Cocais vai ao nível 2 de emergência

Inauguração da Mina de Brucutu, em 2006 (foto: Marcelo Sant'Anna/Estado de Minas - 05/10/2006) mina de Brucutu, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas. A Defesa Civil municipal e estadual deve iniciar, nos próximos dias, a remoção de moradores da Zona de Auto Salvamento referente à estrutura, estimados em 34 pessoas. A Vale deu início, nesta quarta-feira (18), ao protocolo de emergência em nível 2 da Barragem Norte/Laranjeiras, da, na Região Central de Minas. A Defesa Civil municipal e estadual deve iniciar, nos próximos dias, a remoção de moradores da Zona de Auto Salvamento referente à estrutura, estimados em 34 pessoas.









Ainda não se sabe se há relação com as chuvas recentes. De acordo com a Vale, a barragem não recebe rejeitos e a elevação do nível de emergência é preventiva. Embora tenha notificado o alerta, a mineradora afirma que não foram observadas alterações relevantes quanto aos fatores de segurança da estrutura.





“A Vale adota essa medida em linha com o acompanhamento das condições de segurança de suas estruturas e mantém campanha de investigação geotécnica com o objetivo de definir as ações para o contínuo aprimoramento destas”, disse em nota.





Entenda os níveis de emergência





Nível 1

Quando detectada anomalia que resulte na pontuação máxima quanto ao estado de conservação ou para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura, que demanda inspeções especiais (diárias).





Nível 2

Quando o resultado das ações adotadas na anomalia referida do nível I for classificada como “não controlada” ou “não extinta”, necessitando de novas inspeções especiais e intervenções.





Nível 3

Situação de ruptura iminente ou está ocorrendo.