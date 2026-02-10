Número de infrações nas rodovias federais ultrapassa 10 milhões

Um balanço estatístico divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) revela que o número de infrações cometidas nas rodovias federais do país bateu recorde histórico em 2025. Ao longo do ano passado, a corporação contabilizou 10.277.088 condutas de desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que representa um aumento de 7,79% em relação a 2024, quando foram registradas 9.534.233 infrações.

De acordo com o levantamento da PRF, o excesso de velocidade é a infração mais cometida nas estradas brasileiras. Em 2025, foram registrados mais de 7,1 milhões de flagrantes de motoristas transitando com velocidade acima do limite permitido.

Outra infração comum é a condução de veículos em situação irregular, sem o devido licenciamento. Em 2025, foram registrados 248.390 flagrantes desse tipo. Outro destaque fica por conta das ultrapassagens em faixa contínua. Ao todo, mais de 195 mil motoristas realizaram essa manobra, que muitas vezes resulta em graves colisões frontais.

Confira o ranking de infrações mais frequentes flagradas pela PRF:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% – 6.170.111 Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% – 985.967 Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado – 248.390 Ultrapassar pela contramão em linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela – 195.127 Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes – 144.974 Conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança – 140.350 Conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran – 137.155 Conduzir veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados – 131.058 Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC – 119.356 Deixar de usar o cinto de segurança – 112.565

BR-381 e BR-116 estão entre as recordistas em autuações

As estatísticas da PRF indicam ainda que a BR-101, a BR-116 e a BR-381, respectivamente, lideraram o ranking de autuações em 2025. Juntas, as três rodovias registraram mais de 5,8 milhões de flagrantes de irregularidades.

A BR-101 é a maior rodovia do país, com 4.650 quilômetros (km) de extensão, mas não passa por Minas Gerais. Já as outras duas estradas têm grandes trechos no estado: dos 4.610 km da BR-116, aproximadamente 820 km estão em território mineiro; no caso da BR-381, cerca de 944 km do total de 1.185 km estão em Minas.

Ainda no contexto das rodovias, vale destacar que os trechos com maior índice de imprudência no trânsito foram observados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar está a BR-381 (SP), com mais de 131 mil infrações. Em seguida aparece a BR-101 (RJ), com mais de 220 mil flagrantes.