ARSENAL DE ARMAS

BR-040: polícia apreende armas no Noroeste de Minas

A interceptação ocorreu no KM 89 da rodovia, nessa terça-feira (10/2); as armas são oriundas de Goiás

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
11/02/2026 16:50 - atualizado em 11/02/2026 16:51

PM apreende armas trazidas de Goiás para Minas Gerais
PM apreende armas oriundas de Goiás crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Treze armas de fogo foram apreendidas durante uma operação conjunta das Polícias Militares (PMMG) de João Pinheiro e Paracatu, no Noroeste de Minas, que terminou com a prisão de um homem apontado como fornecedor de armamentos para diversas regiões do estado. A ação aconteceu na noite dessa terça-feira (10/2), na BR-040.

A interceptação ocorreu no KM 89 da rodovia. Dentro do veículo, os policiais encontraram 10 pistolas calibre 9mm, além de munições, cheques e dinheiro.

As buscas continuaram no distrito de Luizlândia do Oeste, em João Pinheiro, onde o suspeito mora. Na casa e no estabelecimento comercial dele, foram apreendidos um rifle calibre .38, uma espingarda calibre .22, um revólver calibre .38 e centenas de munições de diversos calibres.

Também foram recolhidos mais de R$ 93 mil em cheques, notas promissórias e dinheiro em espécie. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o homem é investigado por fornecer armas para cidades do Noroeste, Alto Paranaíba e Norte de Minas, oriundas de Goiás.

Durante a operação, outros dois homens foram presos no comércio do suspeito — um por posse ilegal de arma, e outro, por dano, após quebrar um objeto de um policial.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. O veículo usado no transporte das armas também foi recolhido.

