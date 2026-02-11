MG: bombeiros resgatam alunos após ônibus ficar ilhado em estrada alagada

Um ônibus escolar não conseguiu atravessar uma estrada vicinal de acesso ao distrito de São Geraldo, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, devido ao alagamento da via, no início da noite de terça-feira (10/02). Os alunos e demais passageiros que eram transportados pelo veiculo ficaram ilhados e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de Janaúba, que fica na mesma região.

A estrada foi alagada depois que um reservatório da comunidade transbordou devido às fortes chuvas na região.

O ônibus fazia o transporte de alunos da Escola Municipal Senhorinha Glória de Moura e da Escola Municipal Ieda Santana, localizadas no distrito de São Geraldo. Conforme o Corpo de Bombeiros, foi feito o resgate de 16 ocupantes do veiculo que ficaram ilhados: seis crianças, sete adolescentes e três adolescentes.

Os alunos eram transportados de volta para suas casas, em comunidades rurais próximas de São Geraldo, após a aula do turno da tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o aumento de água no local, devido ao transbordamento de um reservatório de água na comunidade, provocado pelas fortes chuvas, o ônibus ficou emperrado no meio da estrada alagada. “Diante do cenário de risco e da impossibilidade de deslocamento seguro, foi iniciado o protocolo de salvamento terrestre”, informou a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros informou ainda que os militares “realizaram progressão por diversos trechos alagados até alcançar o veículo, garantindo a retirada segura de todos os ocupantes”. Em seguida, as vítimas foram levadas até uma escola municipal de São Geraldo, considerada um local seguro. Ninguém ficou ferido, não havendo, então, a necessidade de atendimento médico.