Alerta de chuvas em MG: como receber avisos da Defesa Civil no celular

Com a intensificação das chuvas em Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual mantém um serviço essencial e gratuito para alertar a população sobre riscos meteorológicos. A ferramenta, que funciona por meio de mensagens de texto (SMS), permite que qualquer cidadão receba avisos de temporais, enchentes e outras ameaças climáticas diretamente no celular, possibilitando uma preparação antecipada.

O objetivo do sistema é fornecer informações rápidas e precisas para que as pessoas possam tomar medidas preventivas, como evitar áreas de risco, proteger bens materiais e, principalmente, garantir a segurança de suas famílias. Os alertas são enviados com base em monitoramentos constantes e cobrem todo o estado.

Como se cadastrar para receber os alertas

O processo de cadastro é simples e leva menos de um minuto. Não é necessário baixar aplicativos ou preencher formulários complexos. O primeiro passo é ter em mãos o Código de Endereçamento Postal (CEP) da região que você deseja monitorar.

Com o número do CEP, basta enviar uma mensagem de texto gratuita para o número 40199. No corpo do SMS, digite apenas os números do CEP, sem traços ou pontos. Logo após o envio, uma mensagem de confirmação será recebida, indicando que o cadastro foi concluído com sucesso e o celular já está apto a receber os avisos.

É possível cadastrar mais de um endereço?

Sim, o sistema permite o cadastro de múltiplos CEPs no mesmo número de celular. A funcionalidade é especialmente útil para quem se desloca com frequência entre cidades ou deseja monitorar o endereço de familiares que vivem em outras localidades do estado.

Para adicionar um novo local, basta repetir o procedimento: envie um novo SMS para o número 40199, contendo apenas o CEP do endereço adicional. Cada CEP cadastrado receberá os alertas específicos para aquela área geográfica, garantindo que as informações sejam sempre relevantes e localizadas.

Outros canais e contato de emergência

Além do serviço via SMS, a Defesa Civil de Minas Gerais divulga informações e alertas importantes por meio de suas redes sociais. Recomenda-se seguir o perfil oficial no X (antigo Twitter), @defesacivil_mg, para acompanhar as atualizações em tempo real.

Em situações de emergência que exijam atendimento imediato, o contato deve ser feito pelo telefone 199. A ligação é gratuita e serve para acionar a Defesa Civil local para o atendimento de ocorrências.

Os avisos enviados pela Defesa Civil incluem alertas sobre chuvas intensas, possibilidade de granizo, vendavais, risco de deslizamentos de terra e inundações. As mensagens são diretas e buscam orientar a população sobre como agir em cada situação para minimizar danos e preservar vidas.

