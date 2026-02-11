Mulher e dois homens são presos por exploração sexual da filha dela em MG

Uma mulher de 35 anos e dois homens, de 20 e 66, foram presos pela Polícia Civil em Guanhães, região Leste do estado, na manhã desta quarta-feira (11/2). O trio é investigado por explorar sexualmente uma adolescente de 13 anos.

A mulher presa é mãe da vítima. "Conforme apurado, ela teria se valido da condição de responsável legal para obter vantagem financeira com a exploração sexual da filha", explicou a Polícia Civil.

"As investigações tiveram início a partir de informações obtidas em procedimento judicial anterior, por meio do qual foi realizada a escuta especializada da vítima. Na ocasião, surgiram indícios consistentes da prática criminosa, o que motivou a instauração de procedimento investigativo próprio pela Polícia Civil", disse a PCMG em comunicado. A instituição policial não divulgou informações sobre a dinâmica do crime nem por quanto tempo a exploração sexual aconteceu.