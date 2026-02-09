Assine
VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos com sinais de violência sexual morre na Grande BH

Criança foi socorrida para hospital e caso e será investigado pela Polícia Civil

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/02/2026 05:38

Cresce, segundo a PF, o registro de circulação de vídeos de abuso sexual infanto juvenil
O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte e possíveis responsabilidades - Imagem ilustrativa crédito: Redes sociais

Uma criança de 2 anos morreu na noite desse domingo (8/2) ao dar entrada em um hospital no Bairro Jardim da Cidade, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com indícios de agressões e possível violência sexual.

De acordo com militares do 33º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela unidade de saúde depois da confirmação da morte. A criança foi levada ao hospital pela mãe e pelo companheiro dela.

Segundo os policiais, o menino já havia recebido atendimento médico anteriormente com sinais de violência e chegou a ficar internado em outra ocasião.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte e possíveis autores do crime.

Matéria em atualização

