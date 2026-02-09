Criança de 2 anos com sinais de violência sexual morre na Grande BH

Uma criança de 2 anos morreu na noite desse domingo (8/2) ao dar entrada em um hospital no Bairro Jardim da Cidade, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com indícios de agressões e possível violência sexual.

De acordo com militares do 33º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela unidade de saúde depois da confirmação da morte. A criança foi levada ao hospital pela mãe e pelo companheiro dela.

Segundo os policiais, o menino já havia recebido atendimento médico anteriormente com sinais de violência e chegou a ficar internado em outra ocasião.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte e possíveis autores do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização