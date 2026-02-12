Assine
AÇÃO CONJUNTA

Corpo é encontrado enterrado perto de campo de futebol em Minas

Moradores avistarem parte do corpo em área externa e acionaram os Bombeiros

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
12/02/2026 11:30

O corpo foi localizado em um campo de futebol às margens da rodovia MG-270
O corpo foi localizado em um campo de futebol às margens da rodovia MG-270 crédito: Reprodução/CBMMG

Um corpo foi encontrado enterrado na tarde dessa quarta-feira (11/2) em Entre Rios de Minas (MG), no Campo das Vertentes. A ocorrência foi registrada nas proximidades do campo do São Cristóvão, após moradores da região avistarem parte de um corpo em uma área externa e acionarem as autoridades.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de Conselheiro Lafaiete (MG), confirmou no local que se tratava de um corpo humano enterrado. A Polícia Militar isolou a área para preservar o local.

Em seguida, os bombeiros retiraram o corpo e a Polícia Civil periciou o cadáver. 

