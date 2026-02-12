Corpo é encontrado enterrado perto de campo de futebol em Minas
Moradores avistarem parte do corpo em área externa e acionaram os Bombeiros
Um corpo foi encontrado enterrado na tarde dessa quarta-feira (11/2) em Entre Rios de Minas (MG), no Campo das Vertentes. A ocorrência foi registrada nas proximidades do campo do São Cristóvão, após moradores da região avistarem parte de um corpo em uma área externa e acionarem as autoridades.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de Conselheiro Lafaiete (MG), confirmou no local que se tratava de um corpo humano enterrado. A Polícia Militar isolou a área para preservar o local.
Em seguida, os bombeiros retiraram o corpo e a Polícia Civil periciou o cadáver.