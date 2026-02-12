Carnaval e saúde da pele: como evitar danos durante os dias de festa

Sol intenso, altas temperaturas, suor excessivo e o uso frequente de maquiagens e adereços fazem do carnaval um período que exige atenção especial com a pele. Embora seja uma época marcada pela diversão, a falta de cuidados pode favorecer o surgimento de queimaduras solares, irritações, alergias e até infecções cutâneas.

Para a médica Gabriella Vilela, preceptora da Faculdade ISMD, a prevenção deve começar antes mesmo de sair de casa, especialmente para quem pretende passar muitas horas ao ar livre.

“O protetor solar deve ser encarado como um item indispensável. Mesmo quando o céu está nublado, a radiação ultravioleta continua presente. O ideal é utilizar um filtro com FPS mínimo de 30, aplicar generosamente e reaplicar ao longo do dia, principalmente após sudorese intensa”, explica.

Outro ponto de alerta está na escolha dos produtos utilizados para compor o visual típico da festa. Glitter, tintas corporais e maquiagens muito pigmentadas podem conter substâncias irritantes, sobretudo quando não possuem certificação dermatológica.



“Muitos desses produtos são adquiridos de forma informal e não passam por testes de segurança. Isso aumenta o risco de dermatites, coceira, sensação de queimação e processos inflamatórios. Sempre que possível, deve-se optar por cosméticos regulamentados e evitar o uso em regiões sensíveis, como olhos e lábios”, orienta.

Ao fim da folia, a limpeza da pele torna-se um passo essencial e, frequentemente negligenciado. Permanecer com resíduos de maquiagem e impurezas pode obstruir os poros, intensificar a oleosidade e favorecer o aparecimento de acne.

“A higienização deve ser cuidadosa, utilizando produtos que removam completamente maquiagem, suor e poluição sem agredir a pele. Depois disso, a hidratação ajuda a restabelecer a barreira cutânea, que tende a ficar fragilizada após longos períodos de exposição”, afirma.

Manter o organismo hidratado também é determinante para a saúde da pele. As altas temperaturas, somadas ao consumo de bebidas alcoólicas, aumentam a perda de líquidos e podem comprometer o equilíbrio cutâneo.



“A ingestão regular de água contribui para preservar a vitalidade da pele e minimizar o ressecamento e a sensibilidade. Cuidar da hidratação é uma medida simples, mas com impacto direto na saúde”, destaca.



Adotar essas medidas permite aproveitar o carnaval com mais segurança, reduzindo riscos e garantindo que os efeitos da festa não se prolonguem além do desejado.