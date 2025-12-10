Guia da pele no verão: como manter a hidratação e a saúde em dia
Saiba escolher os melhores ativos para evitar ressecamento e oleosidade
compartilheSIGA
O verão está chegando e, com ele, os dias de sol, mar e piscina. A estação é ideal para aproveitar ao ar livre, mas também exige atenção especial com a saúde da pele. A combinação de radiação solar, água salgada e cloro pode causar ressecamento, oleosidade e até envelhecimento precoce.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“No verão, as pessoas costumam mudar tudo de uma vez — passam mais tempo ao sol, entram na piscina, testam novos produtos e ainda tomam banhos mais longos. Essa combinação acaba sobrecarregando a pele e enfraquecendo sua barreira de proteção natural”, alerta a dermatologista do grupo Cetaphil / Galderma Juliana Martins.
Leia Mais
Um mergulho no mar ou na piscina é revigorante, mas tanto o sal quanto o cloro podem remover a camada protetora que retém a hidratação natural da pele. O resultado é uma sensação de repuxamento, coceira e até descamação.
Para evitar esses desconfortos, o ideal é enxaguar o corpo com água doce logo após o mergulho. Em seguida, aplique um hidratante leve para repor a umidade perdida e restaurar o equilíbrio da pele.
Fórmulas com glicerina, pantenol e ácido hialurônico são excelentes para restaurar a barreira cutânea. Para peles oleosas, as texturas em gel ou loção sem óleo são as mais indicadas, pois hidratam sem pesar.
Hidratação por dentro e por fora
No calor, o corpo perde mais água através do suor, e a pele é uma das primeiras a sentir os efeitos. “Beber bastante água é essencial, mas não basta. A pele também precisa de hidratação tópica, com ativos que atraem e retêm água, como o ácido hialurônico, que fortalece a barreira cutânea”, explica Juliana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mesmo as peles oleosas precisam de hidratação. Quando desidratadas, elas podem produzir ainda mais sebo como forma de compensação, o que agrava o brilho e aumenta o risco de acne.
Cuidados para cada tipo de pele
Adaptar a rotina de skincare faz toda a diferença para manter a pele equilibrada no verão. A especialista explica que cada tipo de pele reage de uma forma específica às altas temperaturas:
-
Pele seca: Aposte em hidratantes mais cremosos e não se esqueça de reaplicar em áreas como cotovelos e joelhos, que tendem a ressecar mais.
-
Pele oleosa: Prefira fórmulas leves, com textura em gel e efeito matificante. Elas ajudam a controlar o brilho sem obstruir os poros.
-
Pele sensível: Escolha produtos sem fragrância e com ativos calmantes, como aloe vera e água termal, especialmente após um dia de exposição solar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.