Guia da pele no verão: como manter a hidratação e a saúde em dia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O verão está chegando e, com ele, os dias de sol, mar e piscina. A estação é ideal para aproveitar ao ar livre, mas também exige atenção especial com a saúde da pele. A combinação de radiação solar, água salgada e cloro pode causar ressecamento, oleosidade e até envelhecimento precoce.

“No verão, as pessoas costumam mudar tudo de uma vez — passam mais tempo ao sol, entram na piscina, testam novos produtos e ainda tomam banhos mais longos. Essa combinação acaba sobrecarregando a pele e enfraquecendo sua barreira de proteção natural”, alerta a dermatologista do grupo Cetaphil / Galderma Juliana Martins.

Um mergulho no mar ou na piscina é revigorante, mas tanto o sal quanto o cloro podem remover a camada protetora que retém a hidratação natural da pele. O resultado é uma sensação de repuxamento, coceira e até descamação.

Para evitar esses desconfortos, o ideal é enxaguar o corpo com água doce logo após o mergulho. Em seguida, aplique um hidratante leve para repor a umidade perdida e restaurar o equilíbrio da pele.

Fórmulas com glicerina, pantenol e ácido hialurônico são excelentes para restaurar a barreira cutânea. Para peles oleosas, as texturas em gel ou loção sem óleo são as mais indicadas, pois hidratam sem pesar.

Hidratação por dentro e por fora

No calor, o corpo perde mais água através do suor, e a pele é uma das primeiras a sentir os efeitos. “Beber bastante água é essencial, mas não basta. A pele também precisa de hidratação tópica, com ativos que atraem e retêm água, como o ácido hialurônico, que fortalece a barreira cutânea”, explica Juliana.

Mesmo as peles oleosas precisam de hidratação. Quando desidratadas, elas podem produzir ainda mais sebo como forma de compensação, o que agrava o brilho e aumenta o risco de acne.

Cuidados para cada tipo de pele

Adaptar a rotina de skincare faz toda a diferença para manter a pele equilibrada no verão. A especialista explica que cada tipo de pele reage de uma forma específica às altas temperaturas:

Pele seca: Aposte em hidratantes mais cremosos e não se esqueça de reaplicar em áreas como cotovelos e joelhos, que tendem a ressecar mais.

Pele oleosa: Prefira fórmulas leves, com textura em gel e efeito matificante. Elas ajudam a controlar o brilho sem obstruir os poros.

Pele sensível: Escolha produtos sem fragrância e com ativos calmantes, como aloe vera e água termal, especialmente após um dia de exposição solar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.